Jari Haatanen työskentelee säässä kuin säässä 90 metrissä, mutta haaveilee jo pitkien kalsareiden keleistä

Jari Haatasta ärsyttää.

Turvatimpurina työskentelevä Haatanen on töissään säiden armoilla, ja tällä viikolla säitä on tosiaan piisannut.

”Nytkin on työskennelty 90 metrin korkeudessa meren pinnasta tuulessa ja tuiverruksessa. Maanantaina sitten räntää ja muuta tuli taivaalta kyllä ihan tarpeeksi. Siinä on tärkeää, että niskan seutu ja alaselkä pitää suojata”, hän sanoo.

Haatanen on töissä Triplan työmaalla Helsingin Pasilassa. Hän huolehtii muun muassa putoamissuojauksista, työmaa-aidoista ja työturvallisuuden parantamisesta.

Tiistaina Helsingissä puhalsi kova tuuli. Maanantaina taas lämpötila oli nollan tuntumassa ja taivaalta tuli lunta. Loppuviikoksi on puolestaan luvattu kymmenen asteen lämpötiloja.

Ärsyttävintä Haatasen mielestä on se, kun lämpötilat sahaavat edestakaisin.

Ulkotöissä erilaisiin sääolosuhteisiin on vain sopeuduttava, hän sanoo.

”Tähän meidän täytyy nyt totutella. Talvi tulee ja menee, ja meidän täytyy mennä sen mukaan. Välillä on sitten liikaa päällä, kun lämpötila nouseekin päivän aikana.”

Triplassa ei ole pakkasrajaa

Triplan työmaalla ei pakkasrajaa ole. Vaatteita voi käydä lisäämässä ja vähentämässä päivän kuluessa sen mukaan, miltä tuntuu. Kovilla pakkasilla ja kuumilla helteillä omaa oloa kehotetaan tarkkailemaan säännöllisesti.

”Meille on annettu ohjeet, että jokainen katsoo ja kuuntelee omaa kehoa. Kenenkään ei tuolla tarvitse rimpuilla väkisin oman hyvinvoinnin kustannuksella.”

Hyvä kerrospukeutuminen ja kunnon varusteet auttavat pärjäämään säässä kuin säässä.

”Jos aamulla alkaa lämpömittari nollan tienoissa olemaan, niin kyllähän se on karu totuus, että silloin pitää vetää pitkät kalsarit jalkaan. Se on väistämätöntä.”

Tarvittaessa Haatanen sonnustautuu myös välikerrastoon. Niiden päälle vedetään vielä sateen ja tuulen pitävät vaatteet.

”Varusteet ovat kyllä viimeisen päälle. Vaatetus on kehittynyt ihan älyttömästi. Ennen ne olivat päällä vähän sellaisia koppuroita. Nyt ne ovat elastisia eikä tunnu, että ne päällä olisi hankala tehdä töitä.”

Syksyssä on ”tiukka moodi”

Tänä vuonna Triplan työmaalla on tehty töitä niin helmikuun paukkupakkasissa kuin heinäkuun kovissa helteissä. Haatasen oma suosikkisää on kuulas, kuiva syysilma. Siitäkin on onneksi tänä syksynä päästy nauttimaan.

”Kuiva syksyinen keli. Siinä on sellainen tietty moodi. Se on juuri sopivasti raikas ja siinä on kiva tehdä hommia.”

”Parasta olisi, jos tulisi rehellinen talvi. Siinä olisi jatkuvuutta. Kun lumi tulee, niin se saisi myös jäädä. Pahinta on, kun se soutaa ja huopaa. Liukkaus on työmaalla kaikkein ikävintä.”

Lähitulevaisuudessa ei näyttäisi olevan luvassa niin Haatasen suosimaa kuulasta, kuivaa syyssäätä kuin rehellistä talveakaan. Lämpötilat pysyttelevät kymmenen asteen tuntumassa Etelä-Suomessa, mutta luvassa on harmaita, pilvisiä ja sateisia päiviä.