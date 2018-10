Jussi-palkittu entinen Salkkari-tähti opiskelee rakennusinsinööriksi ja aloittaa pian YIT:llä

Mikkosen näyttelijäntaidoista on tullut myös kiitosta elokuva-alan ammattilaisilta, sillä hän on pokannut naispääosa-Jussin elokuvasta Valkoinen kaupunki. Tällä hetkellä Mikkonen harjoittelee Helsingin kaupunginteatterissa Nukkekoti 2:n pääroolia Noraa. Ensi-ilta on 15. marraskuuta.

Tällä kertaa näytelmä on kuitenkin vain lyhyt syrjähyppy nuoruuden rakkauden, teatterin, pariin, sillä viime vuodet Mikkonen on ansainnut pääelantonsa rakennusalalta. Noin 3,5 vuotta sitten Mikkonen ajautui ”onnellisen sattuman” kautta asiakaspalvelutehtäviin ystävän ystävän omistamaan putkifirma Aurinkolahden Rakennuspalveluihin.

”Tarvitsin päivätyön ja mietin, että se voisi olla jotain asiakaspalveluun liittyvää. Tilitin ystävälleni, mitä minä keksisin. Samana päivänä tämän putkifirman omistaja oli puolestaan valittanut ystävälleni, että häneltä lähti asukaspalveluhenkilö pois. Sitten ystäväni yhytti meidät. Ensin ajattelin tekeväni sitä jonkin aikaa, mutta sitten innostuin siitä niin, että sille tielle jäin”, Mikkonen kertoo.

Ilman rakennusalan koulutusta Mikkosesta alkoi kuitenkin työmaakokouksissa tuntua, että hän haluaisi ymmärtää alaa paremmin, joten hän suoritti rakennuspiirtäjän tutkinnon. Sen suoritettuaan hän tajusi raapaisseensa rakentamisesta vasta pintaa, joten hän haki rakennusinsinöörin monimuoto- opintoihin Hämeen ammattikorkeakouluun. Opinnot alkoivat tammikuussa.

YIT kutsuu marraskuussa

Viime keväänä työt Aurinkolahden Rakennuspalveluissa alkoivat vähentyä, ja lopulta firma meni nurin. Tähän saumaan tuttu ohjaaja pyysi Mikkosta Nukkekoti 2:een.

Alanvaihto takaisin näyttelijäksi ei silti käynyt mielessäkään, ja nyt Mikkosella on jo takataskussaan työsopimus YIT Talon Tekniikan kanssa. Hän aloittaa yhtiössä linjasaneerausten asiakaspalveluvastaavana heti näytelmän ensi-illan jälkeen, koska harjoitusjakson päätyttyä näytelmä työllistää häntä enimmillään vain muutamana iltana viikossa. Hänen sopimuksensa näytelmässä ulottuu toukokuuhun asti.

Susanna Mikkonen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija, HAMK, 1/2018–

Rakennuspiirtäjä, Rakennustekniikan opisto, 2017

Teatteritaiteen maisteri, TeaK, 1995

Asiakaspalveluvastaava, YIT Talon Tekniikka oy, 11/2018–

Asukasyhteydet, Aurinkolahden Rakennuspalvelut, 2015–2018

Sääankkuri, Nelosen uutiset, 1998–2008

Näyttelijä, Salatut elämät, 2010–2013, 2018

Näyttelijä, perustajajäsen, Teatteri Takomo, 1997–2012

YIT:llä Mikkonen toimii linjasaneerausprojekteissa muun muassa yhteyshenkilönä osakkaiden muutostöihin liittyvissä asioissa. ”Selvästi tällaiseen asiakaspalveluun on kysyntää linjasaneerauksissa. Siinä ehtii paneutua niihin asioihin, joita asukkaat haluavat asuntoihinsa.”

Lisäksi Mikkonen osallistuu infotilaisuuden järjestämiseen työmaan käynnistyessä, huoneistojen ennakkokatselmuksiin sekä mallitilan suunnittelemiseen. Hän myös opastaa asiakkaat käyttämään Taloinfoa. Se toimii pääasiallisena asukasviestintäkanavana ja projektipankkina, ja sen verkkokaupassa osakkaat tekevät myös materiaalivalintansa.

Työnjohto kiinnostaa

Mikkonen on niin alkuvaiheessa opinnoissaan, ettei hän ole vielä valinnut erikoistumisaluettaan eikä osaa varmuudella sanoa, millaisiin tehtäviin haluaisi valmistumisensa jälkeen. Hänen mukaansa linjasaneerauskohteiden työnjohtotehtävät olisivat looginen jatko aiempiin tehtäviin ja toisaalta myös vanhukset ovat lähellä sydäntä.

”Jonkin aikaa sitten Vanhustyön Keskusliitto haki insinööriä, joka tekee kotona asuville ikääntyville erilaisia ratkaisuja heidän koteihinsa, jotta he pystyvät asumaan kotona pidempään. Sellainenkin voisi olla minulle hyvä. Tälläkin hetkellä, jos linjasaneerauskohteissa on vanhuksia, he saavat minulta erityispalvelua.”

Vapaa-ajallaan Mikkonen harrastaa taidemaalausta. ”Gumbostrandin galleria Sipoossa valitsi minut kuukauden nuoreksi taiteilijaksi tämän vuoden helmikuussa, juuri kun olin täyttänyt 50 vuotta”, hän kertoo nauraen.

Mikkosta kiinnostaa myös taiteen yhdistäminen rakentamiseen.

”Minua kiinnostaa rakentamiseen liittyvä visuaalinen puoli. Olen tosi innostunut esimerkiksi eri kivimateriaaleista. Kävin kesällä Veronassa kivitehtaalla, jossa työstettiin marmoria. Ovathan ne tosi arvokkaita, mutta Suomessakin voisi yrittää tuoda luonnonkivimateriaaleja vaikka taideteoksina seinille.”