Kiinteistövälittäjät ennustavat asuntokaupan rauhoittuvan edelleen – pääkaupunkiseudulla ihmiset ovat varovaisia laittamaan kotejaan myyntiin

Yhä useampi asunnonvälittäjä ennakoi asuntomarkkinan rauhoittumista. Kauppamäärät vähenevät välitysyhtiö Kiinteistömaailman tekemässä selvityksessä sekä uusien että käytettyjen asuntojen kaupoissa.

Pääkaupunkiseudulla Kiinteistömaailman välittäjien näkemys on kuitenkin hieman muuta maata optimistisempi: odotukset ovat korkeimmat yksiöiden ja kaksioiden kauppamäärissä, ja kaksioiden kauppamäärien nähdään kasvavan jopa hieman yksiöitä enemmän.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa puolestaan nähdään, että käytettyjen asuntojen kauppa tulee olemaan uudiskauppaa vilkkaampaa, eli haasteita on enemmän uudiskohteiden kaupassa.

Kiinteistönvälittäjät eivät kuitenkaan näe asuntokaupan laskuodotusten vaikuttavan merkittävästi hintakehitykseen. Pääkaupunkiseudulla enemmistö eli 60 prosenttia välittäjistä ennustaa, että kerrostaloyksiöissä ja -kaksioissa hinnat nousevat.

”Tämänkertaisessa ennusteessa leimallista on markkinan pirstaleisuus. Lähinnä pääkaupunkiseudulla ihmiset ovat varovaisia laittamaan kotejaan myyntiin. Ilmapiiri on tarkkaileva, myyntipäätöksiä myös lykätään. Toisaalla ostajilla on hyvät valikoimat asuntoja tarjolla, sekä käytettyjä että uudiskohteita. Sitten on paikkakuntia, joissa uudistarjonta on painottunut niin vahvasti pieniin asuntoihin, että isojen uusien perheasuntojen puute estää asuntokaupan ketjujen liikkeelle lähtöä”, arvioi Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Viime vuonna asuntokaupassa saavutettiin kovia lukuja, etenkin uudiskaupassa, eikä kuluva vuosi ole yltänyt samaan, mutta romahduksestakaan ei voi Heikkisen mukaan puhua.

Kauppa ei ole pysähtynyt”

Kiinteistövälitysalan keskusliiton KVKL:n hintaseurantapalvelun mukaan vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä kokonaismarkkinan kauppamäärät ovat laskeneet noin neljä prosenttia. Myös juuri päättyneen vuoden kolmannen neljänneksen luku tullee olemaan miinusmerkkinen.

”Kulunut vuosi on sulattanut asuntokaupassa sitä hyvää kasvua, johon viime vuonna pääsimme. Kauppa ei ole pysähtynyt ja sitä käydään pitemmän aikavälin vertailuun nähden kohtalaisella tahdilla mutta ei viimevuotisella swengillä”, Heikkinen sanoo.

Barometrissä selvitettiin myös ostajien valveutuneisuutta taloyhtiötietoon liittyen. Kyselyssä osoitti, että ostajat ymmärtävät yleensä paremmin taloyhtiön teknistä kuntoa kuin talouskysymyksiä.

Noin 24 prosenttia välittäjistä arvioi ostajien ymmärryksen teknisistä asioista olevan hyvän tai erittäin hyvän, kun vastaava luku taloudellisesta tilasta oli vain yhdeksän prosenttia.

Eniten ostajia askarruttavat käytetyissä asunnoissa putkiremontti ja taloyhtiön korjaushistoria ja uusissa asunnoissa taloyhtiölainan maksaminen ja tonttiin liittyvät kulut. Uutena listalle pääsivät sähköautojen latauspisteet.