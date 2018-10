Lapti rakentaa ekologisen kerrostalon Sompasaareen

Rantakadun varrelle nousevan talon on suunnitellut Serum Arkkitehdit.

Helsingin Sompasaaren Tyyni -nimisessä yhtiössä on huomioitu myös ekologisuus. Keittiöihin on valittu täysin kierrätettävä Puustellin Miinus-keittiö. Taloyhtiön katolla on viherkatto ja aurinkopaneeleja. Taloyhtiössä on myös polkupyörien huoltopiste ja autohallissa sähköautojen latauspaikat. Lisäksi yhtiö liittyy alueelliseen jäteputkijärjestelmään.

Hyvien kulkuyhteyksien lisäksi kävelyetäisyydellä yhtiöstä ovat Kalasataman kattavat palvelut kauppoineen, kouluineen ja päiväkoteineen. Tätä päivää on Smartpost-automaatti, johon asukkaat voivat vastaanottaa ja lähettää postipaketteja.