Technopolis laajentaa toimintaansa Varsovaan

Näiden uusien UMA-tilojen avaaminen merkitsee samalla myös sitä, että Technopoliksen toiminta laajenee Puolaan. Yhtiö avaa loppuvuodesta 2019 UMA-tilan Varsovan ydinkeskustaan valmistuvaan uudiskohteeseen.

Lisäksi Ruotsissa avautuu loppuvuodesta 2019 kaksi UMAa: toinen trendikkäälle Södermalmin alueelle Tukholmassa ja toinen liike-elämän keskukseen Solna Strandiin, joka sijaitsee Tukholman kupeessa sijaitsevassa Solnan kunnassa.

”UMA lähtee nyt laajenemaan täyttä vauhtia, ja aiomme jatkaa verkoston kasvattamista voimalla. Olemme innoissamme, että pääsemme laajentumaan Varsovan nopeasti kehittyvälle markkinalle, joka on sekä dynaaminen että kansainvälinen. Kaupungissa on paljon kysyntää moderneille, tehokkaille ja joustaville työtiloille”, Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang sanoo yhtiön tiedotteessa.

Technopolis avaa UMAn myös entiseen Nesteen ja Fortumin pääkonttorirakennukseen, niin sanottuun Raaden hampaaseen, joka sijaitsee Espoon yrityskeskittymässä Keilaniemessä. Tämä UMA avautuu alkuvuodesta 2020 sen jälkeen, kun HGR Property Partnersin ja YIT:n yhteisesti omistama Regenero on saanut rakennuksen peruskorjauksen valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

”UMA Keilaniemi on ensimmäinen coworking-tilatoimija, jonka kanssa aloitamme yhteistyön. Konsepti tukee meidän Keilaniemenranta-hankkeemme liikeideaa, jossa tuotetaan alueella toimiville yrityksille ja tuleville asukkaille lisäarvoa palveluiden kautta”, Regeneron hallituksen jäsen Kari Helin sanoo yhtiön tiedotteessa.

UMA-verkoston laajentaminen on keskeinen osa Technopoliksen strategiaa. Yrityksen tavoitteena on avata ainakin 20 UMAa vuoden 2020 loppuun mennessä Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurimmissa kaupungeissa. Yhtiöllä on konseptin mukaisia työtiloja jo Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan ydinkeskustoissa. Joulukuussa 2018 uusia tiloja avautuu Helsingin Kalasataman alueella ja Oslon ydinkeskustassa.

UMA Götgatsbacken

Osoite: Götgatan 22 A, Tukholma, Ruotsi

Tila: 2 700 m²

Pientoimistoja: 45

Yhteiskäytössä olevia työpisteitä: 170

Kokoushuoneita: 2

Avataan loppuvuodesta 2019

UMA Solna Strand

Solna, Ruotsi

Tila: 2 780 m²

Pientoimistoja: 44

Yhteiskäytössä olevia työpisteitä: 170

Kokoushuoneita: 3

Avataan loppuvuodesta 2019

UMA Plac Zawiszy

Osoite: Chmielna 89, Varsova, Puola

Tila: 2 450 m²

Pientoimistoja: 26

Yhteiskäytössä olevia työpisteitä: 150

Kokoushuoneita: 3

Uudiskohde

Avataan loppuvuodesta 2019

UMA Keilaniemi