Assemblinin toimitusjohtajaksi nimitettiin Magnus Eriksson

Talotekniikkaurakoitsija Assemblin oy on nimittänyt toimitusjohtajakseen joulukuun 2018 alusta alkaen kauppatieteiden kandidaatti Magnus Erikssonin .

Vuonna 1971 syntynyt Eriksson on jo toiminut reilun vuoden ajan yhtiön vt. toimitusjohtajana ja sitä ennen talousjohtajana. Ennen työskentelyään Assemblinilla Eriksson työskenteli Consti Talotekniikan talouspäällikkönä sekä taloushallinnon johtotehtävissä IT:n ja teollisuuden kaupan puolella.

”Magnus on yhdessä Suomen johtoryhmän kanssa onnistunut kääntämään Assemblin oy:n tuloksen positiiviseen suuntaan, mikä on erittäin vaikuttavaa. Assemblin on Suomessa nykyään kannattava ja vakaa liiketoiminta, ja tuntuu täysin luonnolliselta antaa Magnuksen johtaa yhtiötä tulevaisuudessakin”, Assemblinin konsernijohtaja ja toimitusjohtaja Mats Johansson sanoo tiedotteessa.

”Olen pyrkinyt luomaan Assemblinilla mahdollisimman avointa ja positiivista ilmapiiriä. Viimeisen puolentoistavuoden aikana olemmekin onnistuneet saavuttamaan lyhyen ajan tavoitteemme sitoutuneen henkilökuntamme ansiosta”, Eriksson toteaa.