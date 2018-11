Oulunkylän alakoulun kattoromahdukselle on vaikea löytää vastuunkantajaa – Vastaava mestari: rakennusohjeet ristiriitaisia ja vaihtuivat matkalla

Koulussa oli tehty kattoremontti, joka oli valmistunut vuonna 2017. Kaksi viikkoa sitten yhden luokkahuoneen sisäkatto romahti. Onnekasta tapauksessa oli, että se sattui viikonloppuna, jolloin luokassa ei ollut oppilaita.

”Se oli ihan ensimmäinen ajatus, mikä tuli mieleen. Se on hyvä pitää mielessä, ettei kenellekään käynyt mitään”, Tom Walldén sanoo.

Walldén on edesmenneen, Walldénien perheen vuonna 1956 perustaman ja vuonna 2017 konkurssiin menneen Kenno-Rakenteen viimeinen toimitusjohtaja.

Vähän ennen konkurssia nimensä Näätätien Rakennuspalveluksi muuttanut Kenno-Rakenne on korjausrakentamisen alalla tunnettu ja se on toteuttanut esimerkiksi Helsingissä monia keskeisiä kohteita.

Ex-toimitusjohtaja Walldén kertoo, ettei hänellä ole tarjottavanaan tietoa onnettomuuden syystä. Paperit, joista jotakin tietoa saattaisi olla kaivettavissa, menivät konkurssin myötä. Walldén pohtii vastuukysymystä: oliko syy romahtamiseen kohteen suunnittelijan, työn suorittajan, ja onko valvonta pettänyt?

”Siinä on täytynyt käydä valvontavirhe. Alihankkija on keikalla painanut alakattoja läjään. Tämä on vain omaa ajatteluani, Mulla ei sattuneesta syystä ole mitään aineistoa urakasta enää tässä vaiheessa jäljellä”, Walldén miettii.

”Yksi kysymys on, että miten työ on suunniteltu”

Vastuullista tahoa eli maksajaa onnettomuudelle saattaa olla vaikea löytää. Eri suunnittelijoita, toteuttajia, alihankkijoita ja valvojia on paljon. Korjausrakentamisen tilaajana oli Helsingin kaupunki ja sen Tilakeskus, projektinjohtaja tuli ulkopuolelta tilatusta konsulttifirmasta, tämä taas oli tilannut alihankintana tarkastuksen.

Walldénin johtama Kenno-Rakenne (myöhemmin Näätätien Rakennuspalvelu) oli pääurakoitsija, mutta esimerkiksi naulat ampui kattoon sen alihankintana käyttämä toinen remonttiyhtiö. Kumpikin on jo konkurssissa.

”Yksi kysymys on, että miten työ on suunniteltu. Jos työ on tehty väärillä kiinnikkeillä suunniteltuihin nähden, se on meidän taholta valvontavirhe. Tekijä on tehnyt miten on tehnyt”, Walldén miettii.

”Koko jupakka on todella harmillinen. Konkurssista huolimatta yhtiön maine alalla oli todella hyvä. Ammatti-ihmisten kansa tehtiin kuusikymmentä vuotta töitä. Mitään tämmöistä ei tullut vastaan.”

Katon romahduksen syytä ja sen aiheuttamia jatkotoimenpiteitä pohtimaan asetettu yksikönpäällikkö Sakari Heikkinen Helsingin kaupunkiympäristön rakennuspalveluista on pitänyt romahduksen syynä sisäkaton levyjen kiinnittämistä ruuvien sijasta nauloilla.

”En voi ymmärtää sitä”, Heikkinen sanoi torstaina. Sisäkaton levyjen ampuminen kiinni sileillä nauloilla uranaulojen tai ruuvien sijaan olisi hänen mukaansa ollut ilmiselvä virhe. ”Joku on ilmiselvästi ryssinyt.”

Mestari: Työ muuttui alkuperäisestä suunnitelmasta

Oulunkylän alakoulun korjaustyömaan vastaavana mestarina olleella kirvesmiehellä on eri selitys. Ei se ollut nauloista kiinni”, mies sanoo.

Miehen mukaan työ muuttui suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan siten, että ulkokatto rakennettiin alkuperäistä korkeammaksi. Näin välikaton ja ulkokaton väliin jäi ajateltua isompi tila. Kun se täytettiin puhallusvillalla, rakenteisiin kohdistuva painovoima oli suurempi kuin oli laskettu, ja siksi katto romahti.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan puhallusvillaa olisi ollut 40 senttiä, nyt sitä puhallettiin miehen mukaan 20 senttiä lisää.

Heikkinen kuuli uudesta selityksestä perjantaina iltapäivällä. ”En ole tietoinen tästä [villamäärän lisäyksestä]. Ei kuitenkaan kuulosta vakuuttavalta selitykseltä. Ei villan määrällä ole merkitystä, se on niin kevyttä materiaalia”, Heikkinen sanoi.

”Kiinnitys on joka tapauksessa ollut virheellinen. Missään tapauksessa kattolevyjä ei saa kiinnittää nauloilla. Niiden laskennallinen vetolujuus on niin heikko.”

Vaikuttaa siltä, että vastuukysymyksiä puidaan vielä pitkään. Kenno-Rakenteen eli Näätätien Rakennuspalvelun vastuut ovat siirtyneet sen konkurssipesän hoitajalle, samoin kiinnitystyön suorittaneen firman, joka sekin on tehnyt konkurssin.