Turkulainen Tarja Hietamäki valittiin vuoden 2018 rakennusmestariksi

Tarja valmistui alun pitäen rakennuspiirtäjäksi Otaniemestä 1978. Rakentaminen vei mennessään, rakennusmestariksi turkulainen valmistui 1985. Oppimisen nälkä on jatkunut aina näihin päiviin asti, Tarja on lopputyötä vaille valmis insinööri Turun ammattikorkeakoulusta.

Senaatti-kiinteistöjen Länsi-Suomen alueen rakennuttajapäällikkönä toimiva Tarja Hietamäki arvostaa työssään sen monipuolisuutta. Työ on laaja-alaista ja siinä on mahdollisuus toimia erilaisissa työryhmissä, kehitysprojekteissa ja pilottihankkeissa.

Kipinä elinikäiseen oppimiseen tarttui Tarjaan jo heti työuran alussa Hyvinkäällä.

”Olin töissä kaupungin palveluksessa, ja tein paljon työtä mestareiden kanssa. Kiinnostuin heidän töistään niin paljon, että päätin lukea itseni rakennusmestariksi”, Tarja muistelee.

Opiskelu luonnollisesti kannatti, koska jatko-opinnot ovat vieneet hänet useisiin ja vaikuttaviin hankkeisiin. Yksi ikimuistoisimmista hankkeista lienee Turun Akatemiatalon peruskorjaus 2015-2017. Urakka oli täysin suojeltu s1 kohde, joka valmistui ensimmäisen kerran jo vuonna 1815.

”Hanke oli osa Suomi Finland 100 ja Akatemiatalo 200 -tapahtumaa. Haasteellinen työ oli erittäin vaativa niin aikataulun kuin budjetin suhteen. Rakennus vihittiin lopulta juhlallisin menoin joulukuussa 2017 kolmen vuoden peruskorjauksen jälkeen – ja toistamiseen kaksi sataa vuotta sen valmistumisesta”, Tarja kertaa projektia. Tänään uusklassismia edustavassa rakennuksessa toimii Turun hovioikeus.

Mielenkiintoisia hankkeita on työuralle kehkeytynyt muitakin. Tarja Hietamäki oli mukana projektipäällikkönä Turun Valtion virastotalon täydellisessä peruskorjauksessa ja hän toimii projektijohtajana Hämeenlinnan naisvankilan uudisrakennushankkeessa.

Hietamäki oli mukana suunnittelemassa erityisen ympäristöherkille työntekijöille Turun virastotaloon erityispuhtaat niin sanotut Sensi-tilat. Ne olivat Senaatille ensimmäiset Suomessa. Tästä Rakennuslehti teki jutun viime keväänä.

”Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut toimia useissa kiehtovissa projekteissa. Niissä on oppinut ja saanut kohdata erilaisia ammattilaisia. Seuraan toimialaa mielenkiinnolla, ja olen käynyt luennoimassa muun muassa sisäilmahankkeista eri foorumeilla.”

Turussa rakentaminen käy vilkkaana. Tänään Tarja on yhdessä Turun kaupungin kanssa rakentamassa pysäköintitaloa kaupungin keskustaan.

Vaikuttavan työkokemuksen lisäksi palkintolautakunta arvosti korkealle Hietamäen aktiivista otetta rakennusmestarikunnan ammattiarvostuksen kohottamiseksi sekä yhteisten asioiden hoitamista niin alueellisesti kuin kansallisesti.

Vuoden rakennusmestari on valittu jo vuodesta 1971 alkaen. Tarja Hietamäki on vasta historian toinen nainen, joka on palkittu tällä huomionosoituksella. Ensimmäinen oli vuonna 2002 palkittu Airi Penttilä.

Ari Autio jatkaa puheenjohtajana

Palkinto luovutettiin RKL:n liittokokouksessa Turussa 18.11.2018. Samassa kokouksessa RKL:n liittohallitus valitsi helsinkiläisen maarakennusalan yrittäjän ja rakennusmestarin Ari Aution jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavat kolme vuotta. Autio sai vahvan tuen äänestyksessä. Vastaehdokkaana oli liiton entinen toimitusjohtaja, rakennusyrittäjä ja rakennusinsinööri Ahti Junttila.

”Liitossa täytyy jatkossa keskittyä yhä tehokkaammin jäsenhankintaa tukeviin toimintoihin ja seurata talouden kehitystä edelleen tarkasti”, Ari Autio lausui kiitospuheessaan. Lisäksi hän painotti yhdistyen välistä nykyistä tehokkaampaa yhteistyötä.