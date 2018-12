Caverion myy myös Tšekin-tytäryhtiönsä

Caverion on sopinut tšekkiläisen tytäryhtiönsä koko osakekannan myynnistä. Ostaja on Kart, spol. s.r.o., joka on osa monialayhtiö CEZ Groupia. Caverion ilmoitti aiemmin tällä viikolla myyvänsä liiketoimintansa myös Puolassa.