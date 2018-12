Hemsö ostaa Helsingin oikeustalon noin 200 miljoonalla eurolla

Ruotsin valtion eläkeyhtiön kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö on allekirjoittanut sopimuksen Helsingin oikeustalon kiinteistön ostosta. Kiinteistön kauppahinta on yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kiinteistökaupan arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2019.

Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevan Helsingin oikeustalon suurin vuokralainen on Suomen valtio, jolla on rakennuksessa lukuisia oikeusministeriön alaisia yksiköitä: esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus, Helsingin hovioikeus, Helsingin oikeusaputoimisto ja Helsingin syyttäjänvirasto. Julkisten vuokralaisten osuus vuokratuloista on 87 prosenttia. Rakennuksessa on lisäksi toimistoja, ravintola sekä kaupan tiloja.

Kiinteistön kokonaisvuokra-ala on lähes 50000 neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika on 12 vuotta.

Kiinteistöllä on keskeinen ja strateginen sijainti. Oikeustalo sijaitsee palveluiden lähellä, ja kiinteistö on hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lisäksi ainutlaatuinen rantatontti tarjoaa vuokralaisille merinäköalan.

”Oikeustalon hankinta kasvattaa merkittävästi julkisten vuokralaisten kiinteistösalkkuamme Helsingissä. Strategiaamme kuuluu pitkäaikainen omistus, ja tämä kauppa vastaa strategiaamme hyvin”, Hemsön toimitusjohtaja Nils Styf sanoo tiedotteessa.

”Helsingin oikeustalo on suuri ja arvokas oikeusrakennus, jonka avulla kasvamme Helsingin keskustassa. Lisäksi vahvistamme suhdettamme Suomen valtioon valtionhallinnon liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen kautta”, Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen kertoo.

Ruotsalaisen Hemsön toimintaan kuuluu hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen kestävä omistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Yhtiö toimii Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa. Yhtiön kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 4 miljardia euroa. Hemsön enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3.

Helsingin oikeustalo