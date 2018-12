Koneen yt-neuvottelut päättyivät

Hissiyhtiö Koneen yt-neuvottelujen lopputuloksena yhtiöstä loppuu 86 työtehtävää. Tutkimus- ja kehitystoimintaa ja joitain tukitoimintoja koskevat yt-neuvottelut alkoivat lokakuun lopussa. Yhtiöstä arvioidaan, että irtisanottavien määrä on lopulta noin 40 henkeä, koska monille löytyy yhtiöstä uusi tehtävä.

Neuvottelujen piirissä oli 520 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Hyvinkäällä sijaitsevassa tuotekehitysyksikössä. Kone on organisoimassa tuotekehitystoiminnot uudelleen. Uudelleen organisoinnin seurauksena yhtiössä avataan hakuun myös 20 kokonaan uutta työtehtävää.

Koneella on yhteensä 55000 työntekijää, joista Suomessa on enää 2300.

Koneella on suurimmat tuotekehitysyksiköt Suomessa, Kiinassa ja Intiassa. Suomen-yksikkö on yhä suurin. Myös Yhdysvalloissa ja Italiassa on merkittävät tuotekehitystä tekevät yksiköt.