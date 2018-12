Salvos palkannut kymmeniä työntekijöitä tänä vuonna ja tarvitsee vielä lisää

Pyhäntäläinen hirsirakentaja Salvos on palkannut viime kuukausina kymmeniä uusia työntekijöitä tuotantoon, myyntiin ja hallintoon. Silti yhtiö tarvitsee alkuvuodesta vielä lisää ihmisiä.

Nyt Salvoksen palveluksessa on jo yli 70 ammattilaista. Vielä vuonna 2017 henkilöstömäärä oli selvästi pienempi eli 44.

”Tehtaalle on palkattu pitkin vuotta kaikenikäisiä ammattilaisia, ja nyt on jo varmaa, että heti vuoden 2019 alussa tarvitaan vähintään 15 uutta ihmistä tehtaalle. Tarvetta on sekä Pyhännän hirsirakennus- että Lamun vaunutehtaalla”, tehtaanjohtaja Jonne Koskelo kertoo tiedotteessa.

Taustalla henkilöstön merkittävälle lisäykselle on yhtiön kova kasvu vuonna 2018 sekä kasvuodotukset seuraaville vuosille. Yhtiön tilauskanta on kasvanut noin 100 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja tuotanto tekee töitä kahdessa vuorossa.

Salvos on erikoistunut moduulirakenteisten hirsimökkien, -saunojen sekä -aittojen valmistukseen. Yhtiö valmistaa saunoja ja kylpykeskuksia myös siirrettävän kuljetusalustan päälle. Yhtiön mukaan se on onnistunut hankkimaan itselleen lisää markkinaosuutta vapaa-ajan rakentamisessa, joka ei Suomessa varsinaisesti kasva. Yhtiö on aloittanut myös vientitoiminnot Pohjoismaat ja etenkin Ruotsi etunenässä.