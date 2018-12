Maailman suurimpiin kuuluvan sijoitusyhtiö Aberdeen Standard Investmentsin johtajan Pertti Vanhasen vastuulla on 50 miljardin euron arvoiset maailmanlaajuiset kiinteistösijoitussalkut.

Pitkän uran Aberdeenilla eri tehtävissä tehnyt Vanhanen on pisimmälle urallaan edennyt suomalainen kiinteistösijoitusalalla.

Vanhanen on asunut Lontoossa viimeiset viisi vuotta. Vuonna 2017 tapahtuneen kahden sijoitusyhtiön, Standard Life Investmentsin ja Aberdeen Asset Managementin, fuusion jälkeen hänen vastuunsa kasvoivat entisestään, ja nykyään hän vastaa Aberdeen Standardin kiinteistösijoitusstrategiasta yhdessä kollegansa David Painen kanssa.

”Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa hallinnoitava kiinteistövarallisuus sataan miljardiin euroon. Teemme sen yrityskauppojen, uusien rahastojen ja myös Euroopan ulkopuolisten asemien vahvistamisen kautta. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia nykyisistä asiakkaistamme ja varmistaa heille hyvät tuotot”, Vanhanen kertoo.

Kansainvälinen työyhteisö

Vanhanen on mukana myös useiden rahastojen hallituksissa.

”Meillä on omistuksessa noin 1600 kiinteistöä ympäri maailman, lisäksi on erilaisia rahastojen rahastoja ja osakeyhtiömuotoisia, erityisen verokohtelun REIT-kiinteistösijoitusrahastoja. Davidille ja minulle kuuluvat myös yrityskaupat, uudet tuotteet ja tuotekehitys sekä paljon henkilöstöasioita.”

Britannia on maailman viidenneksi suurin kansantalous ja yksi maailman pörssinavoista. Euroopassa se on toiseksi suurin talous Saksan jälkeen.

”Työ ja työyhteisö on erittäin kansainvälinen. Konsernin työntekijät edustavat yli 70:ä eri kansalaisuutta.”

Erilaiset mielipiteet

Suomessa lähes kaikki kiinteistösijoittamisen ammattilaiset tuntevat toisensa. Lontoossa tilanne on toinen, sillä kaikki eivät olekaan valmistuneet samoista kouluista.

Vanhasen mukaan Lontoossa tarvitaan paljon suvaitsevaisuutta sekä ihmisten että ideoiden kanssa.

”Jos eteläamerikkalainen, afrikkalainen tai Lähi-idästä tuleva asiakas haluaa tehdä jotain, pitää olla joustavuutta erilaisiin sijoitustapoihin ja päätöksentekokulttuureihin. Asiakkailla on hyvin erilaisia katsantokantoja ja lähestymistapoja kuin esimerkiksi pohjoismaisilla lakisääteisillä yhtiöillä. Sijoitusten kokoluokka ja päätösvauhti on usein erilaista kuin Suomessa. Jos lähes koko vuorokauden ajan ajan tasalla pysyminen ei kiinnosta, tilallesi on jonossa vähintään kymmenen uutta kandidaattia.”

Britanniassa ei ole virallista eläkeikää ja senioriteettiä arvostetaan. Aberdeeninkin rahastojen hallituksissa ja palveluksessa on muutamia yli 70-vuotiaita finanssialan ammattilaisia.

”On hienoa, että esimerkiksi ikärasismille on asetettu täysin nollatoleranssi. Kukaan ei koskaan kysy, minkä ikäinen olet”, Vanhanen huomauttaa.

Asuminen ja palvelut kasvavat

Vanhanen on jo parikymmentä vuotta puhunut kiinteistösijoitusten kansainvälisestä hajauttamisesta. Nyt siihen on mahdollisuuksia aiempaa paremmin, kun esimerkiksi tiedonsiirto on nopeutunut ja lainsäädäntö kehittynyt.

”Kiinteistösijoittamisen voi tehdä monella eri tavalla, ja kaikkien maiden suuret sijoittajat hajauttavat nykyään globaalisti.”

Vanhasen mukaan parhaillaan eletään vahvaa kaupungistumisen vaihetta. YK:n ennusteen mukaan se vaikuttaa aina vuoteen 2040 saakka. Siihen mennessä 70–75 prosenttia maapallon asukkaista asuu urbaaneilla alueilla, jotka kattavat vain kaksi prosenttia maapallon pinta-alasta.

”Korkea rakentaminen lisääntyy. Muutokset edistävät myös erilaisten liiketilojen kysyntää. Globaalisti vuokralla asuminen lisääntyy, sillä työ on liikkuvampaa ja työsuhteet lyhenevät. Me puhumme living-toimialan kovasta kasvusta.”