Vantaa purkaa taloja uusien tieltä – samalla jopa 40 vuotta asunnossaan asuneet vuokralaiset menettävät kotinsa

Vantaan kaupunkikuva on muuttumassa lähivuosina huomattavasti muuallakin kuin hallintokeskus Tikkurilassa. Vantaa tiivistää asemanseutuja, ja vanhoja matalia kerrostaloja korvataan isommilla.

Tikkurilassa purkavaa lisärakentamista on tekeillä jo useissa kortteleissa, mutta sama kaupunkikuvan muutos on tapahtumassa myös Myyrmäessä ja Martinlaaksossa.

Pisim­mällä ovat suunnitelmat Martin­laakson aseman ja ostos­keskuksen itäpuolella. Kivivuoren­kujan korttelista on määrä purkaa kolme kolmiker­roksista vuokrataloa viiden isomman kerros­talon tieltä. Asuntojen määrä on nelinkertaistumassa.

Vanhoista taloista vain yksi kuusikerroksinen asuintalo jäisi paikalleen.

Uusista taloista suurin eli 14-kerroksinen on nousemassa ostoskeskuksen asuintalon Martintornin pariksi. Purettavat vuokratalot omistaa kiinteistösijoitusyhtiö Kojamo.

Myyrmäessä puretaan seitsemän vuokrataloa

Myyrmäessä on alkamassa suunnittelukilpailu niin sanotusta sporttikorttelissa Myyrmäen urheilupuiston vieressä. Seitsemän vanhaa, matalaa vuokrataloa puretaan. Niiden tilalle tulee kahdeksankerroksisia asuintaloja, joissa on rakennusoikeutta enimmillään 29 000 kerrosneliötä.

Huonokuntoisiksi luonnehdituista vuokrataloista kuusi on Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiön omistuksessa ja yksi Helsingin opiskelija-asuntosäätiön omistama.

”Myyrmäessä on tietoisesti lähdetty monipuolistamaan hallintajakaumaa, kun kortteli on ollut vuokra-asuntovaltaista. Huolehditaan myös siitä, ettei tule liikaa pienasuntoja”, sanoo Vantaan maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd).

Lisäksi Tikkurilassa on edennyt päätöksentekoon kaavamuutos, jossa pääradan tuntumasta puretaan yksi vanha vuokratalo ja huonokuntoinen päiväkoti. Tilalle on määrä rakentaa kuusi kuusikerroksista asuintaloa ja uusi päiväkoti. Vuokratalon omistaa kaupungin vuokrataloyhtiö.

”Kaupunki ei ole kiinteistönomistajia patistellut”

Penttilän mukaan Vantaa sopii purkavaan saneeraukseen, koska suuri osa asuntokannasta on rakennettu 1970-luvulla ja talot ovat tulleet peruskorjausikään. Korttelit ovat väljiä, asuintalot pääosin kolmikerroksisia, ja niille on kaavoitettu pysäköintipaikkoja maan päälle. Kortteleita on siis mahdollista tiivistää.

”Kaupunki ei ole kiinteistönomistajia patistellut, vaan muutos on pikemminkin markkinoiden luomaa.”

Kuten Myyrmäen sporttikorttelin ja Martinlaakson tapauksissa, useimmat yhteydenottajat ovat olleet vuokratalojen omistajia. Kun omistus on yksissä käsissä, muutosta on mahdollista viedä eteenpäin.

”On harvinaista, että asunto-osakeyhtiö pystyisi tekemään päätöksen. Unikkotie 11 [Tikkurilassa] on tästä poikkeus.”

Vantaa ei Penttilän mukaan silti hyväksy kaikkia aloitteita, vaan kaupunkikuvaa vaalitaan ja noudatetaan yhdessä hyväksyttyjä asuntopoliittisia linjauksia.

”Nyt valmistelussa olevat kohteet ovat sellaisia, joissa uuden asuntotuotannon kiinnostus on riittävä. Markkinatilanne on kuitenkin herkkä. Vantaalla hyvin vetävät Tikkurila ja Myyrmäki”, Penttilä kertoo.

Vuokralaiset paheksuvat lyhyttä varoitusaikaa

Menetelmänä purkava saneeraus ei ole kaikkien suosiossa. Esimerkiksi Martinlaaksossa sekä vuokratalojen asukkaat että naapurikortteleiden omistusasujat arvostelevat hanketta.

Vuokralaiset paheksuvat sitä, että he menettävät kotinsa lyhyellä varoitusajalla. Osa heistä on asunut purettavissa taloissa kymmeniä vuosia, pitkäaikaisimmat 40 vuotta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 81.

Uusiin taloihin on tulossa 182 vuokra-asuntoa ja 144 omistusasuntoa.

Naapurit taas epäilevät jäävänsä uusien korkeiden talojen varjoon. He kritisoivat myös liikenteen lisääntymistä.