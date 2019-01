Fixcel toteutti HUSin lastenpsykiatrialle väliaikaisen sairaalarakennuksen Helsinkiin

Modulaariseen teräsrakentamiseen erikoistunut Fixcel Group on saanut valmiiksi väliaikaisen sairaalarakennuksen HUSin lastenpsykiatrian käyttöön Kivelän sairaala-alueella Helsingin Töölössä.

”Keskeistä hankkeessa on ollut tilaratkaisujen joustavuus, tehokas toimitusketju sekä tilojen terveellisyys ja turvallisuus. Olemme muun muassa valinneet kaikki sisämateriaalit, kuten maalit ja liimat sekä lattiamateriaalit ja kiintokalusteet, siten, että kemikaalialtistus käyttäjille olisi mahdollisimman vähäinen”, Fixcelin vastaava johtaja Jussi Paavoseppä sanoo tiedotteessa.

Lastenpsykiatrisen sairaalan 2400 neliömetrin väistötilat muodostuvat siirreltävistä tilaelementeistä. Tilat otettiin käyttöön vuoden alussa, ja sairaala toimii niissä ainakin joulukuuhun 2023 asti.

Fixcel on kehittänyt teräksiseen kennorakenteeseen perustuvan patentoidun tilaelementtiratkaisun. Tilaelementit on suunniteltu siirrettäviksi, ja niiden elinkaari on vähintään 30 vuotta.

Fixcelillä on työn alla ja suunnitteilla useita projekteja pääkaupunkiseudulla ja maakunnissa. Vuonna 2019 ovat valmistumassa tilat Sophie Mannerheimin erityiskoululle Helsinkiin ja lastentautien väistötila Seinäjoelle. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on suunnitteilla useita hankkeita.

Fixcel on aloittanut kaupallisen liiketoiminnan 2018, ja sen liikevaihto on 20 miljoonaa euroa. Yhtiön kaikki tuotteet valmistetaan sen omissa tehtaissa Hämeenlinnassa ja Lempäälässä.