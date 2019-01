Inlook osti ruotsalaisen sisäkattorakentajan

Inlookilla on kaupan jälkeen toimintaa Itämeren alueella Suomessa, Ruotsissa sekä Baltiassa, jossa sillä on teolliset jauhemaalaamot Virossa ja Liettuassa.

Montagegruppen oli ennen kauppaa ruotsalaisen pääomasijoittaja Olsson Groth Investin omistuksessa. Montagegruppen on viime vuosina vahvistanut asemaansa Ruotsin sisäkattorakentamisen markkinoilla lukuisin yritysostoin. Se on emoyritys yritysryhmässä, johon kuuluvat myös TJ Akustik (Växjö), Undertakman i Blekinge (Karlshamn) ja Smålands Undertak (Norrköping).

Montagegruppen on perustettu vuonna 1987. Yritysryhmän liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa, ja se työllistää 75 henkeä. Yritysryhmän päämarkkina-alue on Etelä-Ruotsi, mutta se toteuttaa erikoisosaamista vaativia sisäkatto- ja akustiikkaratkaisuja koko Ruotsin alueella.

”Montagegruppen saa kaupan ansiosta vaativien kohteiden suunnitteluosaamista, vahvat kansainväliset hankintakanavat ja kokemuksemme vaativien kohteiden sisärakentamisesta. Arvioimme Ruotsin markkinoiden tarjoavan Inlookin sisärakentamiselle merkittävän kasvupotentiaalin”, Inlook Groupin toimitusjohtaja Arto Lehtonen sanoo tiedotteessa.

”Inlookissa olemme saaneet vakaan, yrityskulttuuriltaan omaan taustaamme sopivan omistajan, joka antaa 30-vuotiaalle yrityksellemme mahdollisuuden jatkaa pitkäjänteisesti viime vuosien kasvua ja kehitystä myös tulevaisuudessa”, Montagegruppenin toimitusjohtaja Peter Lindström puolestaan toteaa.