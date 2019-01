Sweco ostaa ympäristöalan asiantuntijayhtiön

Sweco on tehnyt sopimuksen Linnunmaa oy:n osakkeiden ostamisesta.

Kaupalla Sweco vahvistaa kokonaisvaltaisia turvallistamisen suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluitaan Suomessa ja Euroopassa sekä ympäristöpuolen palveluitaan erityisesti teollisuusasiakkaille ja laajentaa samalla toimintaansa Joensuun alueelle.

Linnunmaa on juridiikkaa ja luonnontieteitä yhdistävä ympäristöalan asiantuntijayritys, jonka keskeisiä toiminta-alueita ovat ympäristö- ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut. Linnunmaan henkilökunta koostuu 17 asiantuntijasta, joiden erityisosaamista on muun muassa EU-lainsäädännön, kuten Reach-asetuksen, tuntemus. Yhtiön kotipaikkana on toiminut alusta asti Joensuu, ja muut toimipisteet sijaitsevat Tampereella ja Helsingissä.

”Linnunmaan osaaminen täydentää Swecon jo olemassa olevaa vahvaa turvallistamisen osaamista erityisesti kemian alan tuoteturvallisuuden sekä elintarvike- ja ympäristöturvallisuuden aloilla. Näemme yhteisiä liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa erityisesti Saksassa, Belgiassa, Ruotsissa ja Norjassa”, Swecon teollisuustoimialan johtaja Erik Skogström sanoo tiedotteessa.