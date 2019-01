Tietomallit tulevat virtuaali- ja lisätyn todellisuuden laseihin

Trimble haluaa laajentaa tietomallin käyttöaluetta ja tuoda markkinoille uusia tapoja käyttää malleja. Microsoft HoloLens yhdistettynä Trimble Connect -pilvipalveluun on näistä tavoista yksi.

Microsoft HoloLens on päähän laitettava lisätyn todellisuuden laite, jossa on tietokone, käyttöjärjestelmä sekä kamera. Trimble on kehittänyt tämän lasien muotoisen tietokoneen käyttöä vuodesta 2015.

HoloLensin avulla Trimble Connect -pilvipalveluun viedyn tietomallin voi asettaa hologrammina mille vain pinnalle esimerkiksi toimistossa tai tuoda työmaalle jo tehdyn työn ”päälle” ja esimerkiksi verrata todellisuutta malliin.

Toistaiseksi HoloLens mahdollistaa vain visualisoinnin ja merkintöjen tekemisen malliin, mutta muutakin on tulossa.

”Hologrammit ja virtuaalinen todellisuus vaativat usein räätälöintiä ja manuaalista työtä ennen kuin niitä voidaan käyttää. Trimble Connectissa vain haet mallin pilvestä ja alat käyttää sitä”, Trimble Connectista vastaava Jussi Ketoja sanoo.

Tietomallia voi tarkastella kuten tietokoneella, ja mallissa voi tehdä mittauksia. Itse laitetta ohjataan äänikomennoin tai käsien liikkeiden avulla. Esimerkiksi zoomaus tapahtuu samalla tavalla kuin kosketusnäytöllä, mutta ilmassa.

”Julkaisimme juuri uuden version Trimble Connect for HoloLensistä, jossa on monta uutta ominaisuutta. Nyt hologrammimallin voi jakaa iOS-käyttäjän kanssa. Tämä toinen henkilö voi katsoa mallia esimerkiksi iPhonen ja iPadin kautta”, Ketoja kertoo.

Mallia ei vielä voi muokata laseilla

HoloLensin avulla ei toistaiseksi voi muokata tietomalleja.

”Malli sinänsä on staattinen”, teknologiajohtaja Kim Nyberg sanoo. ”Mallinnus tehdään yhä perinteisillä tietokonesovelluksilla, mutta seuraava askel on editointi VR- ja AR-laseissa (virtuaali- ja lisätyn todellisuuden laseissa).”

Yksi HoloLensille jo nyt soveltuva käyttökohde on laadunvarmistus, toteutuman vertaaminen malliin niin, että mallin hologrammi asetetaan valmistetun kappaleen päälle.

”Kokeilimme tätä Parman elementtitehtaalla, missä lähtökohtana oli laserpohjainen laadunvarmistus, joka oli todettu tuottavuudelta kannattamattomaksi. HoloLensin avulla täysi amatööri voi havainnoida eroja suunnitelman ja toteutuneen välillä. Perinteisellä tasomaisella 3D:llä eroja ei välttämättä näe”, Nyberg kertoo.

Ketojan mukaan lasien avulla voi myös säästyä virheiltä, missä auttaa alkuvuodesta markkinoille tuleva vaiheistettu työohje. Hän vertaa tätä ratkaisua Ikea-ohjeeseen ja kertoo sen soveltuvan esimerkiksi rakennusosien valmistukseen.

Malli kertoo työntekijälle vaiheittain esimerkiksi raudoitteiden asennusohjeet ja tarvittavat materiaalit sekä työkalut.

HoloLensiä ohjataan äänikomennoin tai käsien liikkeiden avulla. Kuva: Trimble

Työmaa on laseille haastava käyttökohde

Päivänpolttavin käyttökohde HoloLensille olisi Ketojan mukaan kiinteistöjen hallinnassa.

”Kiinteistönhallinnassa voidaan esimerkiksi tarkastella eri fyysisten laitteiden ominaisuuksia ja huolto-ohjeita MS HoloLensillä ja sovelluksillamme. Lisäksi, jos on rakennettu suunnitellun mallin mukaan, voidaan tarkastella mitä talotekniikkaa on esimerkiksi kattolevyjen takana, jolloin tiedetään tarkalleen, mihin työhön on ryhdyttävä”, Ketoja sanoo.

Työmaat sen sijaan ovat tämän tapaiselle laitteelle haastavia, koska ne ovat riittävän vaarallisia muutenkin.

”Siinä on omat haasteensa, kun näet työmaalla sekä todellisuuden että mallin sen päällä”, Ketoja toteaa.

Työmailla ratkaisu voisi Nybergin mukaan soveltua esimerkiksi turvakaiteiden läpikäyntiin ennen työntekijöiden saapumista työmaalle. Mahdolliset puutteet voisi merkitä suoraan malliin.

Ulkona sijaitsevilla työmailla ratkaisun käyttöä voi rajoittaa turvallisuuden lisäksi aurinko. Kirkkaana päivänä hologrammi ei välttämättä näy hyvin, vaikka laseissa on tummennuspinta. Lisäksi lasien puheohjaus ei työmaan tai tehtaan hälyssä toimi kovin hyvin.

Ketojan mukaan sisätyövaiheessa ratkaisulle sen sijaan olisi käyttöä. Esimerkiksi talotekniset tilat ovat usein ahtaita, ja eri toimijoiden asennuksia on toisinaan hankala sovittaa samaan tilaan. Tässä visualisointi HoloLensin avulla voisi auttaa.

Luonnollinen käyttökohde HoloLensille on arkkitehtuuri- sekä korjausrakentamissuunnitelmien visualisointi.

Laseilla voi myös tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa. ”Samaa hologrammia voi katsoa verkon yli missä tahansa”, Ketoja kertoo.

Tällöin yksi henkilö on puheenjohtajana. Muut näkevät mitä toiset katsovat ja missä he ovat suhteessa malliin.

Lisäksi laitetta voi jako-ominaisuutensa takia käyttää työn etäohjaamiseen.

”Esimerkiksi ThyssenKrupp käyttää laitetta jo hissien korjaamiseen niin, että erityisasiantuntija ohjaa korjaukset suorittavaa työntekijää etänä”, Ketoja kertoo.

Olennaisinta Trimblelle ovat hyvät tietomallit

Trimble haluaa tuoda markkinoille uusia tapoja käyttää tietomalleja. HoloLens on näistä yksi.

Yritys kehittää Trimble Connectin käyttöä myös muilla VR- ja AR-laseilla, kuten Magic Leapilla, sekä tietenkin tietokoneella, tabletilla ja matkapuhelimella.

Nybergin mukaan VR- ja AR-lasien markkina on tällä hetkellä todella kuuma, ja lasit kehittyvät koko ajan lisää.

Trimblelle tärkeintä ovat kuitenkin hyvät tietomallit ja muista erottautuminen.

”Meidän tietomallimme ovat niin sanotusti rakennettavia malleja, eli niissä on kaikki, mitä tarvitaan rakentamiseen”, Ketoja sanoo.

Tällainen rakennettava malli on väistämättä iso, mutta Trimble on kehittänyt teknologiaa, jonka avulla mallit saa nopeasti auki myös päälle puettavassa tietokoneessa ja matkapuhelimessa.

TrimBIM-teknologia pakkaa tietomallin tehokkaasti pienempään ja teknisesti käytettävämpään muotoon säilyttäen kaiken alkuperäisen tiedon.

”Tietomallin tuotantokäyttö tietokoneella on arkipäivää, mutta myös mobiilikäyttö tabletin ja älypuhelimen avulla on laajentunut nopeasti”, Ketoja toteaa.

”Tällaisten lasien muotoisten tietokoneiden tuloon työmaalle menee vielä jonkin aikaa, mutta kehityksen vauhti voi yllättää.”