Valtio saattaa myydä Alvar Aallon suunnitteleman Kulttuuritalon

Senaatti-kiinteistöt selvittää valtion mahdollisuutta luopua Helsingissä Sturenkatu 2–4:ssä sijaitsevan Kulttuuritalon ja siihen liittyvän entisen kotitalousopettajaoppilaitoksen myynnistä. Kulttuuritalo on Alvar Aallon suunnittelema.

Kiinteistöt omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalo ja valtio/Senaatti-kiinteistöt. Kiinteistöosakeyhtiö on 100-prosenttisesti valtion/Senaatti-kiinteistöjen omistama yhtiö.

Selvitys ei vaikuta Kulttuuritalon eikä oppilaitosrakennuksen nykyiseen käyttöön, vaan toiminta taloissa jatkuu entiseen tapaan. Oppilaitosrakennuksessa on vuokralla Museovirasto.

Tausta luopumiselle on se, että Kulttuuritalon toimisto-osa on suurelta osin tyhjillään, eikä valtiolla ole löytynyt tiloille käyttäjiä. Kulttuuritalon tapahtuma- ja kokoustoiminnan tilat eivät ole valtion käytössä, ja Kulttuuritalon toiminta on valtiolle taloudellisesti kannattamatonta.

”Näkemyksemme mukaan olisi järkevä saada arvokkaalle ja historialliselle kiinteistölle omistaja, jolla on kyky ja resurssit kiinteistön ja sen toiminnan kehittämiseen”, toimialajohtaja Tuomas Pusa Senaatti-kiinteistöstä toteaa tiedotteessa.

Luopuminen on myös valtion kiinteistöstrategian linjausten mukaista, sillä valtion kiinteistövarallisuutta voidaan luovuttaa, jos se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista eikä ole perusteltua syytä pitää kiinteistöä valtion omistuksessa.

Senaatti-kiinteistöt on käynyt alustavia keskusteluja myymisestä Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa. Ensimmäinen askel on luovutuslain mukainen lausuntopyyntö ympäristöministeriölle. Myynti voidaan aloittaa vasta, kun tarvittavat lausunnot ja luvat on saatu. Senaatti-kiinteistöt hakee lausunnon koko kiinteistökokonaisuudesta, mutta myöhemmin päätetään erikseen, mitä myytävä kokonaisuus käsittää.

Kulttuuritalo on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989 ja kotitalousopettajaoppilaitos rakennussuojelulain nojalla vuonna 2010. Suojelu tarjoaa hyvät lähtökohdat kehittämiselle historialliset arvot säilyttäen.

Kiinteistöyhtiö on jo aiemmin myynyt talon kokous- ja tapahtumatoiminnan liiketoiminnan Sunborn Cateringille. Lisäksi kiinteistöyhtiö on vuokrannut Sunborn Cateringille noin 5450 neliön kokous- ja tapahtumatoiminnan tilat seitsemän vuoden vuokrasopimuksella.

Kulttuuritalo

Suomen Kansan Demokraattisen Liiton rakennuttama Kulttuuritalo valmistui vuonna 1958. Talon suurin omistaja oli Suomen kommunistinen puolue (SKP), jonka keskustoimisto sijaitsi talossa. SKP:n ja kiinteistöyhtiön ajauduttua 1990-luvun alussa konkurssiin pankkikriisin takia Kulttuuritalon yhtiö siirtyi useiden omistajavaihdosten kautta vuonna 2006 Senaatti-kiinteistöjen hallintaan.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalo toteutti Museovirastolle toimitilat vuonna 2007 käynnistyneessä rakennushankkeessa Kulttuuritaloon ja viereisellä tontilla sijaitsevaan entiseen kotitalousopettajaoppilaitokseen. Se hankittiin samalla KOy Helsingin Kulttuuritalon omistukseen. Rakennusten väliin rakennettiin maanalainen arkistorakennus yhdyskäytävineen vuosina 2009–2010. Kulttuuritalo peruskorjattiin vuosina 2011–2013.