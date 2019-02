Metropolian kampus vajoaa Espoossa – 3 000 opiskelijan oppilaitos suljetaan pikavauhtia

”Alustavasti on sovittu, että pääsiäiseen mennessä talo olisi tyhjä”, Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen sanoo.

Metropolia-ammattikorkeakoulun Espoon Leppävaaran toimipisteen rakennus vajoaa. Uudet tilat joudutaan etsimään 3 000 opiskelijalle ja 140 työntekijälle.

Koulussa pidettiin infotilaisuus asiasta perjantaina.

Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen kertoi HS:lle, että rakennuksen tilaa on seurattu kymmenen vuotta.

Se, että rakennuksessa on halkeamia ja painaumia, on ollut kaupungin tiedossa. Tämän takia rakennuksessa on tehty lisätutkimuksia.

”Enää ei haluta kantaa sitä riskiä, että tämä ei olisi turvallinen paikka olla.”

Lehtisen mukaan Metropolia on toivonut, että voisi olla kesään saakka tiloissa, mutta Lehtisen mukaan väistötiloihin on lähdettävä jo kevään aikana.

”Turvallisuusriskinä on se, että tämä rakennus liikkuu hieman. Se painuu”, perustelee Lehtinen.