Liikenteen keskelle unohtuneesta 100-vuotiaasta puutalosta huudettiin 19500 euroa – katumapäälle tullut edellinen ostaja voi joutua jättikorvauksiin

Hakamäentien ja Hämeenlinnanväylän risteyksessä sijaitsevasta Reijolan mökiksi kutsutusta talosta ja kauppaan kuuluvasta maanvuokraoikeudesta on tänään päättyneessä huutokaupassa huudettu 19500 euroa.

Tehty korkein tarjous on merkittävästi alhaisempi kuin tammikuussa järjestetyssä ensimmäisessä huutokaupassa. Tuolloin talosta tarjottiin 90500 euroa. Korkeimman huudon tehnyt henkilö jätti kuitenkin huutonsa lunastamatta.

Kuten edellisenkin huutokaupan yhteydessä, Helsingin kaupunki jätti myös helmikuussa kohteesta oman kirjallisen tarjouksensa.

Myyntiä Helsingin ulosottovirastossa hoitava kihlakunnanvouti Eija Rosendahl ei halua kommentoida, onko kaupungin tekemä tarjous korkeampi kuin huutokaupassa tehty korkein tarjous.

”Otan kaupungin tekemän tarjouksen joka tapauksessa huomioon oli se minkä suuruinen tahansa”, Rosendahl sanoo.

Tammikuisessa huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehnyt henkilö tuli toisiin ajatuksiin, koska häneltä oli mennyt ohi tieto siitä, ettei kaupungin vuokratontilla sijaitsevan talon maanvuokrasopimusta olla jatkamassa tämän vuoden jälkeen.

Ilmeisesti ostajalla ei ollut myöskään rahoitus kunnossa. Huutajalla oli Rosendahlin mukaan tapaaminen pankin kanssa vasta sen päivän iltana, jolloin käsiraha olisi pitänyt olla maksettuna.

Ostaja ei ollut myöskään käynyt katsomassa huutamaansa satavuotiasta rakennusta. Ensimmäisessä huutokaupassa tarjouksen tehneelle henkilölle on todennäköisesti lankeamassa melkoinen lasku harkitsemattomasta huudosta.

Lain mukaan ensimmäisessä huutokaupassa lunastamatta jääneen korkeimman tarjouksen tekijän on korvattava erotus, jos uudesta huutokaupasta tulee alempi hinta kuin ensimmäisestä myynnistä.

Tieto korvausvelvollisuudesta käy lain lisäksi ilmi huutoilmoituksen yhteydessä olevista yleisistä huutokauppaehdoista.

Mikäli kaupungin tekemä tarjous on alle huutokaupassa tehdyn 19500 euron, ensimmäisen huutokaupan voittajalle jää korvattavaa 71000 euron verran. Mikäli kaupungin tarjous on korkeampi, on maksettavaksi lankeava summa pienempi.

Ulosottovirasto lupaa myynti-ilmoituksessa ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä tiistaihin 26. helmikuuta kello 12 mennessä.

”On helppo kasata tarjoukset ja katsoa ne, mutta myynnissä joudutaan ottamaan huomioon useampi juttu”, Rosendahl sanoo.

Virastosta on oltava yhteydessä muun muassa velkojiin, joita tässä tapauksessa on useita. Velkojilta tiedustellaan, ovatko he valmiita kohteen myyntiin, vaikka se tarkoittaisi, etteivät ne saa tarjotulla myyntisummalla pois kaikkia saataviaan.