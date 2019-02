Mikenti Talotekniikka saa uuden toimitusjohtajan

Pärssinen on toiminut viimeksi teknisenä johtajana ja partnerina IKV Kiinteistötekniikassa sekä partnerina MM Talotekniikassa. Hänen aikaisempia tehtäviään toimialalla ovat olleet muun muassa yksikönpäällikkyys EMC Talotekniikassa sekä YIT Kiinteistötekniikassa.

”QMG on isona talona mukana valtakunnan ykköskohteissa ja teknisen kehityksen eturivissä, joten tämä on myös ammatillinen kehitysmahdollisuus. Päätökseeni vaikutti osaltaan myös se, että tunnen entuudestaan monia vahvoja osaajia talosta. Omana tavoitteenani on tehdä laadukasta talotekniikkaa asuntokohteisiin. Minulle on kunnia-asia, että kun asentaja lähtee, jää hyvää jälkeä”, Pärssinen toteaa tiedotteessa.

QMG korostaa Mikenti Talotekniikan roolia konsernin Etelä-Suomen kilpailukyvyn kasvattamisessa. Mikenti Talotekniikka keskittyy uudisasuntojen talotekniikkaratkaisuihin eli lämpöön, veteen, ilmastointiin ja automatiikkaan. Toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu ja eteläinen Suomi.