Rakentaminen kääntyy tänä vuonna lievään laskuun, Raksu arvioi

Raksun mukaan koko rakentamisen tuotanto vähenee tänä vuonna 0,5-2,5 prosenttia. Vuonna 2020 rakentaminen laskee hieman tätä vuotta voimakkaammin, ennusteen mukaan 1,5-3,5 prosenttia.

Viime vuonna erityisesti asuntorakentaminen siivitti rakentamisen 3,5 prosentin kasvuun.

RT arvioi lokakuun suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla.

Raksun mukaan uudistalonrakentaminen on kuitenkin vilkasta, vaikka suunta on alaspäin. Todennäköisin kehitys on ryhmän mukaan rakentamisen maltillinen väheneminen.

Suhdanneryhmä kuitenkin muistuttaa rakentamisen suhdanneherkkyydestä. Rakennusmarkkinoiden nykyistä voimakkaampi lasku ei ole ryhmän mukaan kokonaan poissuljettu. Kehitys riippuu paljon asuntomarkkinoista.

Vuonna 2018 aloitettujen rakennusten aloituskuutioiden vuosisumma oli marraskuussa 2018 noin 40 miljoonaa kuutiota. Myönnettyjen rakennuslupakuutioiden vuosisumma oli samana ajankohtana selvästi pienempi, noin 37 miljoonaa kuutiota.

Asuntoaloituksia edelleen paljon

Viime vuonna asuntoja aloitettiin Raksun mukaan noin 44000-45000 kappaletta. Vielä ei tiedetä, menikö vuoden 2017 ennätys (44600 asuntoa) rikki. Vuosi 2018 oli toinen ennätystason vuosi peräkkäin.

Tälle vuodelle ryhmä arvioi 37000-39000 asuntoaloitusta. Vuonna 2020 aloitukset vähenevät Raksun mukaan useilla tuhansilla tästä vuodesta.

RT on ennustanut tälle vuodelle 39000 asuntoaloitusta. Foreconin ennuste on 36000 asuntoaloitusta.

Asuntotuotannon korkea taso näkyy valmistuneiden asuntojen määrässä. Tammi-marraskuussa 2018 valmistui 37000 asuntoa. Luku tulee Raksun mukaan nousemaan ainakin vielä puolen vuoden ajan. Suurin osa uusista asunnoista valmistuu kerrostaloihin.

Raksun raportissa todetaan, että kerrostaloasuntojen rakentamisen määrä on edelleen kestämättömän korkealla pidemmän aikavälin kysyntää ajatellen . Asuntotuotanto ylittää väkiluvun kasvun useissa kaupungeissa.

Rakennuslupakuutiot supistuivat viime vuoden tammi-marraskuussa noin 10 prosentilla vuodentakaisesta. Asunnoille myönnetyt luvat laskivat kuutioilla mitattuna 15 prosenttia.

Uusia rakennushankkeita käynnistyi kohtuullisen paljon lähes vuoden 2018 loppuun asti, joten rakennettavaa kantaa on nyt paljon.

Teollisuuden ja toimitilarakentamisen aloitusten arvioidaan lisääntyvän tämän vuoden loppupuolella, kun mahdollisesti joku suunnitelluista metsäteollisuuden suurhankkeista käynnistyy.

Korjaaminen kasvaa

Korjausrakentamisen Raksu arvioi kasvavan tänä vuonna noin 1,5 prosentilla. Kasvuvauhti kiihtyy hieman viime vuodesta, jolloin kasvua oli noin 1 prosentti.

Asuinrakennusten korjaaminen lisääntyy voimakkaammin kuin muiden rakennusten korjaaminen.

Maa- ja vesirakentaminen vähenee Raksun mukaan tänä vuonna 2-3 prosenttia, kun hallituksen kärkihankeinvestoinnit päättyvät hallituskauden päättyessä.

Raksu kuitenkin muistuttaa, että suuria infrahankkeita on meneillään, muun muassa länsimetron kakkosvaihe. Raidejokerin rakentaminen pääkaupunkiseudulla alkanee tänä vuonna.

Rakennusalan työllisten määrä on noussut 2000-luvun huippunsa, 208000 henkeen. Työttömyysaste on laskenut nopeasti ja avoimia työpaikkoja on nyt puolet enemmän kuin vuosi sitten.

Ammattitaitoisen työvoiman puute nähdään edelleen alan suurimpana kasvun esteenä.