Alle kymmenen vuotta vanhassa asunnossa voi olla rakennusvirheitä, ja jos tärkeä vakuutus puuttuu, ostaja saattaa joutua maksamaan korjaukset itse

Rakennusvirhevakuus ei ole monellekaan tuttu, mutta sellaisen olemassaolo on ehdottoman tärkeä tarkistaa.

Asunnon alle kymmenen vuotta vanhasta talosta ostavan kannattaa varmistaa, että kohteessa on rakennusvirheiden varalta suorituskyvyttömyys- eli arkisemmin rakennusvirhevakuus.

Ilman rakennusvirhe­vakuutta asunnonostaja voi pahimmassa tapauksessa joutua maksamaan mahdollisten rakennusvirheiden korjaukset itse.

Rakennusvirhe­vakuus on pakollinen, mutta kiinteistö­juridiikkaan erikoistuneen varatuomari Matti Kukon mukaan se ei ole täysin tuttu edes kaikille rakennusvalvonta­viranomaisille eikä kiinteistönvälitysalan ammattilaisille.

Tämä kävi ilmi, kun hänen perhetuttunsa oli ostamassa asuntoa alle kymmenen vuotta sitten valmistuneesta taloyhtiöstä Vantaalta. Kukko selvitytti Vantaan rakennusvalvonnasta asunnonostajan puolesta, onko myytävässä kohteessa rakennusvirhe­vakuutta. Asia ei selvinnyt myyjältä eikä heti rakennus­valvonnastakaan.

Vakuus on voimassa kymmenen vuotta

Aluksi rakennus­valvonnasta todettiin, ettei siellä ole rakennusvirhe­vakuuteen liittyviä asiakirjoja lainkaan. Seuraavaksi selitettiin, että todistus rakennusvirhe­vakuudesta on esitettävä rakennusvalvonnalle vain, jos kyseessä on rs-kohde eli uudisrakennus, jonka asunnot myydään rakentamisvaiheen aikana.

Vakuus turvaa asunnonostajaa Rakennusvirhevakuus korvaa rakennusvirheet, jos rakennusliike on suoritus- ja maksukyvytön.

Vakuuden määrä on yleensä 25 prosenttia rakennuskustannuksista, ja se voi olla joko talletus, pankkitakaus tai vakuutusyhtiön myöntämä vakuutus.

Taloyhtiön omavastuu on enintään kaksi prosenttia rakennuskustannuksista, osakkaan enintään puolitoista prosenttia ensimmäisen kaupan velattomasta hinnasta.

Vakuus on voimassa kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotto- tai lopputarkastuksesta.

Muissa hankkeissa vakuutus­asiakirjaa ei viranomaiselle tarvitse esittää eikä sitä myöskään katselmuksessa kysytä, todetaan Vantaan rakennusvalvonnan vastauksessa, jonka HS on nähnyt.

Rs-kohteiden lisäksi Suomessa rakennetaan uudiskohteita, jotka myydään vasta, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt taloyhtiön rakennukset käyttöön.

Kukolla nousi karvat pystyyn. Laki velvoittaa rakennusvalvontaa varmistamaan, että rakennusvirhe­vakuus on olemassa, olipa rakennus rs-kohde tai ei. Asuntokauppalain mukaan perustajaosakkaan eli rakennusliikkeen on ensimmäisenä myyjänä otettava uudiskohteelle vakuus maksukyvyttömyyden tai konkurssin varalta.

Se on voimassa kymmenen vuotta rakennuksen käyttöönotosta eli turvaa myös tulevia asunnonostajia. Todistus rakennusvirhe­vakuudesta on toimitettava rakennusvalvontaan. Jos näin ei toimita, rakennusvalvonta­viranomaisen on ilmoitettava asiasta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

”Herää kysymys, paljonko Vantaalla on uudiskohteita, joissa ei ole rakennusvirhevakuutta”, Kukko sanoo.

Virkamäki: Rakennusvalvonta varmistaa

Vantaan rakennusvalvonta­johtaja Pekka Virkamäki ei osaa sanoa mitään luvuista. Hän kuitenkin vakuuttaa, että rakennusvalvonta varmistaa rakennusvirhe­vakuuden olemassaolon silloin kun pitää. ”Tiedon pitäisi näkyä käyttöönotto­katselmus­pöytäkirjasta. Muuten rakennusta ei voida ottaa käyttöön.”

Miten todistus rakennusvirhe­vakuudesta voidaan varmistaa, jos rakennusvalvonnan työntekijän mukaan sitä ei tarvita muissa kuin rs-kohteissa? Virkamäki selittää tätä sillä, että kaikki suurelle yleisölle rakennettavat kohteet Vantaalla ovat rs-kohteita.

”Muut kohteet rakennetaan omaan käyttöön. Ne ovat omakotirakentajia. Tarkastusinsinöörien lausunnot saattavat olla epäselviä. Tämä on puhdasta juridiikkaa eikä liity heidän insinööri­osaamiseensa.”

Vakuuden puuttuminen on vakava asia. Se voi vaarantaa taloyhtiön ja sen osakkaiden talouden.

Vakuuden merkitys korostuu etenkin pienissä taloyhtiöissä, joissa osakkaita on vähän. Heille rakennusvirheiden korjaamisesta ilman vakuutta voi koitua merkittävä rahallinen taakka. Asunnon myyjän tai välittäjän täytyy niin ikään varmistaa vakuuden olemassaolo käytetyn asunnon kaupassa, jos kohde on alle kymmenen vuotta vanha.

Kukon mukaan tämä on myös monelle kiinteistön­välitysalallakin työskentelevälle melko tuntematon asia.

Kukko: Vakuuden pitäisi olla pakollinen tieto

Hän kouluttaa kiinteistön­välitysalan ammattitutkintoa suorittavia aikuisopiskelijoita ja laillistetun kiinteistönvälittäjän lkv-kokeeseen valmistautuvia myyntineuvottelijoita.

Jos välitysliike ei selvitä vakuuden olemassaoloa asuntoa myydessään ja markkinoidessaan, se toimii välityslain vastaisesti ja on velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti aiheutuneen vahingon, Kukko sanoo.

Hänestä vakuuden pitäisi olla pakollinen tieto isännöitsijän­todistuksessa, joka on käytetyn asunnon kaupassa tärkeä asiakirja. Nyt vakuus ei siitä ilmene. Asia ei selviä myöskään yhtiöjärjestyksestä.

Isännöintiliiton lakiasian­tuntijan Jaana Sallménin mukaan mikään ei kiellä mainitsemasta rakennusvirhe­vakuutta isännöitsijän­todistuksessa. Sitäkin tärkeämpänä hän pitää sitä, että isännöitsijän­todistuksesta selviää tiedot havaituista rakennusvirheistä tai rakennuttajan konkurssista.