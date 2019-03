Asunnonostoaikeet laskeneet maaliskuussa – peruskorjausaikeet valoisat

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut maaliskuussa ja on hyvällä tasolla, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista.

Kuluttajien luottamusindikaattori on maaliskuussa 16,1, kun se oli helmikuussa 15,5 ja tammikuussa 17,2. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. maaliskuuta 1205 Suomessa asuvaa henkilöä.

Asunnonostoaikeet laskussa

Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat laskeneet helmikuusta. Kotitalouksista 7,1 prosenttia ilmoittaa nyt suunnittelevansa uuden asunnon ostoa 12 kuukauden sisällä. Asunnon ostoa kaavailevien kotitalouksien osuus oli kuukausi sitten 9,1 prosenttia ja vuosi sitten maaliskuussa 6,0 prosenttia.

Tilastokeskus kuvaa asunnonostoaikeita hyvin neutraaleiksi. Tämä näkymä on saatu siten, että saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta on verrattu keskihajontaan. Vuodesta 1995 tehdyn barometrin keskiarvolukema on 7,0.

Sen sijaan kuluttajien asuntojen peruskorjausaikeet ovat kohonneet helmikuusta. Tuoreen kyselyn vastaajista 20,7 prosenttia aikoo peruskorjata asuntoaan vuoden sisällä. Kuukautta aiemmin lukema oli 19,0 prosenttia ja vuosi sitten maaliskuussa 18,5 prosenttia. Barometrin keskiarvolukema on 18,8 prosenttia.

Tilastokeskus kuvaa asuntojen peruskorjausaikeita valoisiksi.