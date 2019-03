Elinkaarimallin suosio kasvaa kohisten, mutta kilpailun vähyys on yhä ongelma

Elinkaarimallin suosio lähti uuteen nousuun pari vuotta sitten selvitysmies Erkki Virtasen suositeltua sen käyttöä. ”Pistetään rakentajat vastuuseen”, hän yllytti kuntia. Kehotuksesta hyötyi erityisesti markkinajohtaja YIT. Tarjolla on nyt 11 hanketta, joista on kiinnostunut myös Skanska yhteistyössä Caverionin kanssa.

Kehotukseen yhtyi myös ympäristöministeriö, sillä elinkaarimallissa nähtiin ratkaisu koulujen sisäilmaongelmiin.

Ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu kohde oli NCC:n rakentama Kuninkaantien lukio ja uimahalli Espoossa vuonna 2001. Seuraavaa hanketta piti odottaa vuoteen 2009, mutta sitten alkoi buumi.

Vuoteen 2017 mennessä oli päätetty jo 45 elinkaarihankkeesta, joista 40 oli kouluja. Lemminkäisen osuus niistä oli 20 ja YIT:n 10. Markkina keskittyi edelleen näiden kahden yhdistymisen myötä.

Tänään elinkaarihankkeiden lukumäärä on ohittanut jo 50:n rajan. Espoo, Kuopio ja Porvoo ovat olleet kunnista innokkaimpia. Vantaalla kiinnostus on ollut nolla ja Helsinki vasta kokeilee mallia kahdella koululla.

Vaikka elinkaarihankkeiden rakentaminen on ollut keskittynyttä, niin siitä huolimatta ympäristöministeriö ja hallituksen selvitysmies Erkki Virtanen suosittelivat pari vuotta sitten kunnille elinkaarimallin käyttöä. Kunnat innostuivat.

”Päätimme toteuttaa elinkaarimallilla kaksi uutta koulukohdettamme: Heinäsuon ja Kalliolan koulut”, Hollolan kunnan rakennuttajapäällikkö Tuomo Vesikko sanoi Rakennuslehdessä viime keväänä.

”Vertailulaskelmat osoittivat, että säästämme rakentamisessa ja että meiltä kuluu ylläpitoon euroja hieman enemmän. Kokonaisuudessaan summat ovat elinkaarikauden päättyessä jokseenkin samat. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että YIT:n resurssit ja osaaminen tuovat lisäarvoa meille. Voimme olla jokseenkin varmoja siitä, että 20 vuoden kuluttua meille luovutetaan sopimuksen mukaisesti ylläpidetyt koulut.”

11 hanketta kilpailutuksessa alkuvuonna

Johtaja Ville-Petteri Riihinen elinkaarihankkeita konsultoivasta Inspirasta arvioi, että hyvät kokemukset ovat kasvattaneet elinkaarimallin suosiota. Tällä hetkellä kilpailutusvaiheessa on 11 kohdettta ja niiden sisällä noin 20 rakennusta. Muutamassa neuvottelut ovat jo loppusuoralla tai päättyneet.

Epävarmuuttakin on ilmassa, sillä elinkaarimallin pitkiin vastuuaikoihin pystyy vain muutama iso konserni ja ne voivat olla valikoivia varsinkin syrjäisten alueiden pieniä hankkeita kohtaan. Pelkästään palvelun järjestäminen kovin hajalleen ympäri maata voi olla työlästä.

Sodankylä sai hyvinvointikeskukseensa juuri ennen Lemminkäisen ja YIT:n yhdistymistä tarjoukset molemmilta eli pelkästään yhden kanssa sen ei tarvinnut neuvotella. Rakentaja kuitenkin vaihtui nimellisesti YIT:ksi, vaikka Lemminkäinen voitti kilpailun. Toisaalta Ivalo ei saanut kouluhankkeeseensa yhtään tarjousta. Sodankylän ja Ivalon tavoitteena olisi rakentaa kolme koulua elinkaarimallilla.

Skanska löysi kumppaniksi Caverionin

YIT:llä ja Lemminkäisellä oli pitkään etulyöntiasemanaan oma talotekniikkayhtiö, ja tuo kokemus on auttanut arvioimaan ylläpitovaiheen kustannuksia, vaikka talotekniikasta onkin luovuttu.

Ehkä yllättäen Arella, joka osti Lemminkäisen Talotekniikan ei ole ollut yhtään elinkaarihanketta. Ne eivät sisältyneet ostosopimukseen eikä yhtiö ole itse päässyt vielä hankkeisiin mukaan, vaikka ne toimitusjohtaja Heikki Pesun mukaan kiinnostaisivatkin. Sodankylän hyvinvointikeskuksessa Are on kuitenkin jo sähköurakoitsijana mukana.

Suuret rakennusliikkeet eivät ole jättäneet markkinaa yksin YIT:lle. SRV rakentaa Jokirinteen oppimiskeskuksen elinkaarihanketta Kirkkonummella. Urakkahinta on 33,5 miljoonaa euroa. Palvelumaksut 10 vuoden ylläpitojaksolla ovat 6,5 miljoonaa euroa.

Lehto on osallistunut jo urakkakilpailuihin.

Lujatalo sai äsken toisen elinkaarihankkeensa, Varkauden sairaalan urakan. Hankkeen tavoitehinta on 37,5 miljoonaa euroa.

Skanska oli Caverionin kanssa kilpailemassa Varkauden terveyskampuksesta, sillä se sai vihdoin ruotsalaiselta emoyhtiöltään luvan ottaa pidempiä kuin kymmenen vuoden vastuita. Skanskaa oli epäilyttänyt pitkään huoltosopimukseen liittyvä pitkä vastuu, mutta siihen se sai kumppanikseen Caverionin.

Ensimmäinen yhteishanke Skanskalla ja Caverionilla on Ylivieskan kouluhanke. Toinen tarjoaja oli YIT. Taanilan ja Jokirannan koulujen sopimuksen arvo on 45 miljoonaa euroa.

YIT hallitsee yhä suvereenisti markkinoita

YIT on kilpailun lisääntymisestä huolimatta yhä ylivoimainen markkinajohtaja. Sillä on rakenteilla parisenkymmentä elinkaarikohdetta ympäri Suomea. Viime vuoden toukokuussa se sopi puurakenteisen koulukeskuksen rakentamisesta Imatran Mansikkalaan. Siitä tulee Suomen suurin puukoulu. Uusin hanke on Juvan koulukampuksen rakentaminen.

YIT (tai paremminkin Lemminkäinen) on rakentanut Kuopioon tähän mennessä kuusi koulua elinkaarimallilla: Karttulan, Jynkän, Martti Ahtisaaren, Päivärannan, Rajalan ja Pohjantien koulut. Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti valmistuu vuonna 2019.YIT ja Caverion ovat rakentamassa Kuopioon myös uima- ja jäähallia elinkaarimallilla. 21000 bruttoneliön Kuntolaaksossa Caverionin osuus on 59 miljoonaa ja YIT:n 36 miljoonaa euroa.

Espoossa uusia elinkaarimallivirityksiä

Espooseen on valmistunut yhdeksän elinkaarihanketta ja rakenteilla on kaksi ja suunnitteilla kaksi.Keväällä 2017 Espoo sopi YIT:n ja Caverionin kanssa Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion ikääntyneiden rakennusten peruskorjaukset, laajennukset sekä niiden PTS-suunnitelman mukaiset korjaukset vuoteen 2037 saakka. Kustannusarvio on 69 miljoonaa euroa.

Espoo on käynnistänyt elinkaarimallikilpailutuksen Tuomarilan ja Laajalahden koulujen peruskorjauksesta, laajentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitekustannus on 46 miljoonaa euroa. Peruskorjausten arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2021.

Elinkaarihankkeissa rahoitusmuotona on tyypillisesti ollut joko taselaina tai kiinteistöleasing. Edellisessä tilaaja rahoittaa investoinnin ottamalla velkaa omaa taseeseensa. Jälkimmäisessä investointi rahoitetaan leasingrahoittajan, kuten Kuntarahoituksen, leasingvuokrasopimukseen perustuen. Ehdoista riippuen tilaajalla on optio lunastaa tilat vuokra-ajan päättyessä tai jatkaa vuokrasopimusta.

Espoo kokeilee ppp-mallia (public private partnership), johon kuuluu yksityisrahoitus. Tilaaja ei maksa mitään rakentamisen aikana, vaan palvelumaksu lähtee pyörimään vasta kohteen valmistumisen jälkeen. Ppp-mallissa projektiyhtiö lyhentää lainan kokonaan 20-25 vuoden aikana, jonka jälkeen kohteen omistus siirtyy tilaajalle.

Inspiran Riihisen mukaan tässä mallissa vaikutukset käyttötalouteen voivat olla raskaaat.

Espoon ppp-kokonaisuudessa on mukana viisi koulua ja neljä päiväkotia: Perkkaan koulu ja nuorisotila sekä Perkkaan päiväkoti, Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti tai vaihtoehtoisesti Nauriskasken koulu ja päiväkoti, Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulu, Kuitinmäen koulun alakoulu ja päiväkoti sekä Kilon koulu ja päiväkoti. Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulut purettaisiin jättikoulun alta vuoden 2020 alussa. Oppilaat tarvitsisivat väistötilat arviolta kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Kohteet valmistuvat vuosina 2022–2024.

Hankkeeseen ilmoittautui kolme ryhmää: Lehto, SRV ja Infranode sekä YIT ja Meridiam Investments.

Helsinkiin ensimmäiset elinkaarihankkeet

Helsinki on ollut varauksellinen elinkaarimallin käyttöön. Sitä kokeillaan kuitenkin nyt Vuosaaren lukion ja Puotilan koulun rakentamisessa. Helsinki edellyttää, että elinkaarimallin pitää turvata koulurakennuksen käyttö vähintään 70 vuoden ajan, vaikka elinkaarimallia sovelletaan vain 20 vuotta.

Vuosaaren lukiohankkeen laajuus on noin 9000 neliömetriä, ja rakentamaan on tarkoitus päästä kesällä 2020.

Konsulttipuolellekin lisää tarjontaa

Elinkaarihankkeiden suosiosta kertoo sekin, että Kuntarahoituksen omistamasta Inspirasta lähti viime vuonna kolme henkilöä, Riku Tolvanen, Tuomas Määttä ja Jon Forssell, yrittäjiksi. Mukaansa he saivat Lemminkäisessä yli 20 elinkaarihanketta johtaneen Esa Kemppaisen. Yrityksen nimi on Capex.