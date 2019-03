Helsingin Gunillankallion arkkitehtuurikilpailun voittaja valittiin

Helsingin kaupungin, Bonavan ja Suomen Arkkitehtiliiton (Safa) järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun Kruunuvuoren Gunillankallion tontista on voittanut ehdotus ”Kolmipyörä”.

Voittajatyön on suunnitellut ARK-house arkkitehdit oy. Kilpailun toiselle sijalle sijoittui Inaro ehdotuksellaan ”Tango”.

”Kolmipyörä edustaa laadukasta arkkitehtuuria niin kaupunkikuvallisesti, asuntosuunnittelultaan kuin toteutettavuudeltaan. Kilpailussa määritellyn kohderyhmän tarpeet on otettu huomioon onnistuneesti, ja Bonava-kotikonsepti on luonteva osa asuntopohjia. Myös yhteisöllinen piharakennus on kaunis ja toimiva. Inaron ehdotus Tango puolestaan oli arkkitehtuurissaan hyvin innovatiivinen ja siksi ansaitsee toisen sijan. Sen arkkitehtonisia innovaatioita voisimme hyvin hyödyntää joissain tulevissa projekteissamme”, Bonavan projektijohtaja ja kilpailun arviointiryhmän puheenjohtaja Niina Puumalainen sanoo tiedotteessa.

Kilpailuun oli kutsuttu mukaan neljä arkkitehtitoimistoa. Palkittujen lisäksi kilpailuun osallistuivat Playa Arkkitehdit oy ehdotuksellaan ”Kuuset” ja Muuan oy ehdotuksellaan ”On-the-Rocks”.

Kilpailun tavoitteena oli saada korkeatasoisia, asiakkaille todellista arvoa tuottavia ja toteutettavissa olevia laadukkaita suunnitelmia, joissa kolmen kerrostalon kokonaisuus tuo kaupunkikuvaan kaupunkivillamaisten omakotitalojen väljyyttä ja hengittävyyttä sekä puhuttelee asukkaita yksilöllisyydellään ja yhteisöllisyydellään.

Bonava rakennuttaa Gunillankallioon tulevaisuudessa Asunto oy Helsingin Aidan, johon arkkitehtuuri-kutsukilpailun voittajan suunnitteluratkaisuja tullaan sopivilta osin hyödyntämään. Kilpailun kohteena oli Mellinintien länsipuolelle sijoittuva tontti, joka rajautuu pohjoisessa ja lännessä kohti Tahvonlahtea laskevaan Gunillankallion virkistysalueeseen.