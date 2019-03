Konkurssiyhtiöllä huima määrä maksamattomia laskuja, jo myytyjen Aso-asuntojen hinta saattaa nousta

Rakennusliike Omeralla asetettiin konkurssiin 14.3.2019.

Konkurssihakemuksen liitetiedoista näkyy, että yhtiölle on kertynyt vuoden 2017 alusta lähtien yhteensä 9,2 miljoonaa euroa avoimia maksuja. Hyväksymättömät laskut ovat summassa mukana.

Verohallinnolle on avoinna noin 147500 euron summa, ja maksusuunnitelma on noin 300000 eurolle.

Muita suuria velkojia ovat Kesko Rautakesko oy (noin 391200 euroa), Betset Group oy ( noin 284700 euroa), Renta oy (noin 238500 euroa) ja YBT oy (noin 21800 euroa).

Avoimia maksuja on kaikkiaan 467 kappaletta. Niistä yli tuhanne euron summia on 351 kappaletta.

Asokotien kohde pysähtyi

Rakennus Omeralla oli käynnissä 56 asunnon asumisoikeuskohde Helsingin Kruunuvuorenrannassa. Kaikki asunnot on jo myyty.

Asokotien toimitusjohtaja Jari Riskilä kertoo, että kohteen piti valmistua tänä vuonna kolmessa erässä toukokuun, heinäkuun ja kesäkuun loppuun mennessä.

”Tilanne on hankala. Siihen tulee nyt viivästystä”, Riskilä sanoo.

Asokodit on jo saanut kuulla urakkatakuun antaneelta taholta, että se ei rakenna kohdetta loppuun.

Seuraavaksi Asokodeissa odotetaan konkurssipesän hoitajan kantaa siihen, rakennuttaako pesä kohteen loppuun. Jos ei, Asokotien on etsittävä uusi urakoitsija.

Konkurssi tuli Riskilän mukaan yllätyksenä, vaikka ongelmista on ollut viitteitä. Kohteen etenemisessä on ollut viivästyksiä pitkin talvea, ja eteneminen on hidastunut.

”Kauhuskenaariona on keskusteluissa esitetty, että säilyyköhän yrityksen vastuunkantokyky, myös kymmenvuotisvastuiden osalta.”

Asunnot saattavat kallistua

Asokodit ilmoitti konkurssista asunnon ostaneille henkilöille puhelimitse heti konkurssiin asettamispäivänä. Kirjallinen ilmoitus lähtenee ensi maanantaina.

Riskilä ei pysty sanomaan, kuinka paljon kohteen valmistuminen myöhästyy.

Konkurssi saattaa aiheuttaa Asokdeilla rahallisia tappioita. Isompi asia on Riskilän mukaan kuitenkin se, että viivästyksen ja uuden urakoitsijan hakemisen takia kohteen kustannukset ja sitä kautta hankinta-arvo nousevat.

Kustannusten nousu tietää sitä, että Askodit joutuu hakemaan kohteeseen lisää korkotukilainaa. Myös jo kaupan tehneiden ostajien kauppasumma eli asumisoikeusmaksu saattaa nousta.

”Ei missään nimessä ole mahdotonta, että asukkaiden maksuosuus nousee”, Riskilä sanoo.

Aso-kohteesta katetaan lainalla 85 prosenttia ja lopun kustannuksista maksavat asukkaat.

Konkurssiin mennyt Rakennus Omera on vuonna 1999 perustettu yksityinen rakennusliike.