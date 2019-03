Rakennus Omera on asetettu konkurssiin

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asettanut Rakennus Omera oy:n konkurssiin.

Konkurssia haki velallinen itse eli Rakennus Omera. Perusteluna on hakijan maksukyvyttömyys. Konkurssihakemus on päivätty Seinäjoelle 13.3.2019.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti konkurssiin asettamisesta tänään 14.3.2019. Perusteluna on, että velallinen on ilmoituksensa mukaan maksukyvytön eikä ole ilmennyt erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta.

Pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Lassi Nyyssönen.

Fonecta Finderin tietojen mukaan Rakennus Omeran liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja tilikauden tulos 374000 euroa.

Rakennus Omera oy on vuonna 1999 perustettu yksityinen rakennusliike. Yhtiö on tehnyt uudis- ja korjausrakentamista pääkaupunkiseudulla. Kohteina on ollut muun muassa asuntoja, kouluja ja hoivakoteja.