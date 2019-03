Peikko toimittaa perustuksia kolmeen tuulivoimapuistoon Norjaan

Peikko toimittaa kaikki perustuskomponentit tuulivoimapuistojen sataan perustukseen. Toimitukset käsittävät kallioankkurit, kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös kohteen perustussuunnittelusta ja lujuuslaskennasta. Toimitukset ajoittuvat huhti-marraskuulle 2019. Tuulivoimapuistot otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Geitfjelletin, Harbaksfjelletin and Kvenndalsfjelletin tuulivoimapuistot ovat osa Fosen Vindin tuulivoimahanketta. Fosen Vind on Euroopan suurin maalla sijaitseva tuulivoimahanke, ja se käsittää kuusi tuulivoimapuistoa joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1057 megawattia. Peikko on aiemmin osallistunut Fosen Vindin tuulivoimahankkeeseen toimittamalla 177 kallioperustusta Hitra 2:n, Roanin ja Storheian tuulivoimapuistoihin.

Tuulivoimapuistohankkeesta vastaa Statkraft tuulipuiston sijoittajan ja tulevan omistajan Fosen Vind DA:n lukuun. Fosen Vind DA muodostuu yhteenliittymästä norjalaisten TrønderEnergin ja Statkraftin sekä Credit Suisse Energy Infrastructure Partnersin ja Swiss BKW AG:n muodostaman eurooppalaisen sijoittajayhteenliittymän välillä.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Johs J. Syltern, joka vastaa myös alueen infrarakentamisesta. Tämän alihankkija Stjern Entreprenør vastaa perustusasennuksista sekä perustustöistä. Vestas toimittaa hankkeisiin 100 kappaletta turbiineja, joiden napakorkeus on 87 metriä.