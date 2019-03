Pohjola Rakennus urakoi Espooseen kohtuuhintaisia asuntoja

Tapiolan Urheilupuiston metroaseman viereen nousevaan kohteeseen valmistuu vuoden 2020 lopussa 61 kohtuuhintaista kotia asuntoa. Kohteeseen tulee kuusi kerrosta ja kaksi porraskäytävää. Asuntojen koot vaihtelevat 30-neliöisestä yksiöstä 70-neliöiseen kolmioon. Asuntojen keskipinta-ala on 46,9 neliötä, ja kiinteistön autopaikat sijaitsevat läheisessä pysäköintilaitoksessa, jonne alueen autopaikat on keskitetty.

Hanke on Espoon Asunnoille noin 12 miljoonan euron investointi. Kohde toteutetaan Aran 40 vuoden pitkällä korkotuella.

Espoon Asunnoilla oli vuoden 2018 lopussa rakenteilla viisi kiinteistöä, joihin valmistuu yhteensä 488 asuntoa.

”Pääkaupunkiseudulle muuttaa joka vuosi 14000 uutta asukasta, ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on kova. Pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen aloittamalla vuosittain keskimäärin 400 uuden asunnon rakennuttamisen”, Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä sanoo tiedotteessa.

Espoon Asunnot on Espoon suurin vuokranantaja. Kaupungin omistamalla vuokrataloyhtiöllä on tällä hetkellä yli 15500 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota. Niissä asuu yli 30000 ihmistä, mikä on noin 11 prosenttia espoolaisista.