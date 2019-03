Vuoden Työmaa 2019 -kilpailuun ilmoittautuminen alkaa

Viime vuonna voittaja oli YIT:n Tripla Helsingin Pasilassa. Vuosien varrella kilpailussa ovat menestyneet kuitenkin muutkin kuin tällaiset megahankkeet. Tärkeintä on se, mitä työmaalla on annettavaa koko alalle.

Käynnissä on nyt poikkeuksellisen paljon vaativia sairaala- ja infrahankkeita ja myös asuntorakentamisessa on huippuvuosi. Kouluja tehdään elinkaarimallilla ja korjaushankkeita tahtituotannolla. Tarjolla on siten runsaasti hyviä ehdokkaita.

Näistä asioista raati on kiinnostunut

Työmaakilpailun tavoitteena on paitsi nostaa työmaahenkilöstön arvostusta myös parantaa koko alan osaamista. Etsimme parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle.

Raati kiinnittää työmaalla huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: työmaan johtaminen, työturvallisuus, hankkeen tekninen ja muu vaativuus sekä riskien hallinta, suunnittelun ohjaus, tietomallin ja muiden digitaalisten ohjaustyökalujen hyödyntäminen, aikataulun ja kustannusten hallinta, laadunvarmistus, kehitys ja innovaatiot työmaalla sekä yhteistoiminnan sujuvuus tilaajan ja eri osapuolten kanssa.

Kilpailuun osallistumisen ehtona on, että työmaa on siinä vaiheessa, että rakennustyömaata ja töiden etenemistä voi arvioida. Alkuvaiheessa olevat tai valmiit työmaat eivät käy. Edellytämme myös, että hanke on aikataulu- ja kustannustavoitteissaan.

Kilpailuun ilmoittautuminen

Vapaamuotoisessa ilmoittautumisessa riittävät perustiedot (hankkeen kuvaus, urakoitsija, tilaaja, urakkamuoto, työmaan laajuus, aikataulu, tekniset ja muut haasteet) sekä yhteystiedot työmaasta ja perustelut, miksi työmaa on niin erinomainen.

Työmaat esitellään Rakennuslehdessä maalis–syyskuun aikana.

Voittajan valinnan tekee asiantuntijaraati: Juha-Matti Junnonen TTY:stä , Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Matti Kruus Indeprosta, Juhani Karhu A-Insinööreistä sekä puheenjohtajana Hannu Järveläinen RKL:stä.

Otsikkotasolla raati käy työmaasta läpi seuraavia asioita:

– Toteutusmuoto

– Miten on varmistettu toimiva ja hyvä yhteistyö osapuolten välillä

– Riskien hallinta

– Suunnittelu;

innovaatiot suunnittelussa

miten varmistettu käyttäjien tarpeet

kustannusohjaus

aikataulussa pysyminen

tietomallin hyödyntäminen

– Aikataulu

rakentamisen ajallinen suunnittelu, seuranta ja ohjaus

onko työmaa aikataulussa

– Hankintatoimi

miten prosessi on hoidettu

– Kustannusten hallinta, seuranta ja ohjaus, miten ollaan tavoitteessa

– Laadunhallinta, miten on varmistettu sopimuksenmukainen laatu

– Työturvallisuus

– Talousrikollisuuden torjunta

– Miten on huolehdittu/toteutettu/panostettu; koulutus/opastus/mentorointi

– Miten hyödynnetään tietomallia tuotannon ohjauksessa

– Kehitys ja Innovaatiot

– Työmaan hyvä ilmapiiri

Voittajan valintaperusteluita

Esimerkiksi Triplan osalta raadin valintaperusteet olivat seuraavat:

Tripla on suuri, monipuolinen ja vaativa, hyvin johdettu hanke.

Rakentamisen ajallinen ohjaus on erinomaista, ja aikataulua oli pystytty lyhentämään merkittävästi.

Organisaatiosta huokuu tekemisen meininki ja osaamisen ilo; henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan kuukausittain fiilismittarilla ja aliurakoitsijoiden tyytyväisyyttä oli mitattu nettosuositusindeksillä.

Tietomalleja on hyödynnetty laajasti ja digitaaliset työkalut ovat monipuolisesti käytössä.

Työmaalla oli tehty niin tuotantoon kuin tuotteisiinkin liittyviä innovaatioita.

Ilmoittautuminen (mielellään maaliskuun aikana): seppo.molsa@sanoma.com