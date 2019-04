Vuokralaisten edustaja: Jotkut vuokranantajat yrittävät tehdä vuokravakuuksilla voittoa

Kaikille vuokranantajille ei ole täysin selvää, miten vuokralaisen maksamaa vakuutta saa käyttää. Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo, että vakuuksiin liittyvät kysymykset ovat yleisin syy, miksi vuokralaiset ovat heihin yhteydessä.

Jotkut vuokranantajat yrittävät pitää koko vakuuden, vaikka itse vahinko olisi pieni. Myöskään asunnon normaali kulumisen raja ei ole Viidan mukaan kaikille selvää.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että järjestön saamat yhteydenotot kertovat siitä, että vuokralaiset osaavat nykyään kyseenalaistaa, jos vuokranantaja aikoo pidättää vakuutta itsellään perusteetta.

”Valistus asiasta on mennyt perille”, Viita sanoo.

Yksityisiä vuokranantajia edustavan Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Sanna Hughesin mukaan yleensä vuokralainen ja vuokranantaja ovat samaa mieltä siitä, että vahinkoa on tapahtunut.

Paitsi silloin, kun he eivät ole.

Euromääristä syntyy eniten erimielisyyttä

Hughesin mukaan on ollut tilanteita, joissa vuokralaisen lemmikki on pureskellut jalkalistoja. Vuokralainen on kuitenkin yrittänyt vedota siihen, että asunnossa sai pitää lemmikkejä.

Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Vuokranantajien kokemuksen mukaan eniten erimielisyyttä syntyy siitä, kuinka paljon vuokralaisen aiheuttaman vahingon korjaaminen maksaa.

”Kaikki vuokralaiset eivät esimerkiksi ymmärrä, että jos parkettiin on tullut paha kolhu, koko lattia voidaan joutua ainakin hiomaan ja lakkaamaan”, Hughes sanoo.

Jos vuokralainen on aiheuttanut vahinkoa tai jättänyt asunnon loppusiivouksen tekemättä, vuokranantaja saa laskuttaa kustannukset vuokralaiselta ottamalla ne vakuudesta.

Kaikki isot vuokranantajat eivät ota vuokralaisilta vakuutta. Siinä tapauksessa vuokralaiselle lähtee erillinen lasku.

”Me haluamme olla avoimia”

Sekä Kojamolla että Satolla on vahinkojen varalle erityinen hinta-arviolista. Lista pyrkii havainnollistamaan sitä, mitä minkäkin vahingon korjaaminen mahdollisesti maksaa.

Esimerkiksi Saton hinnaston mukaan tyhjän yksiön siivous maksaa 170 euroa, välioven korjaus tai uusiminen 100 euroa ja vessan lavuaarin uusiminen 150 euroa.

Vuokranantajat korostavat, että hinta-arviot ovat arvioita. Vahingot katsotaan aina yhdessä ja niiden korjaaminen maksaa vuokralaiselle vain sen, mitä se maksaa. Vuokralaiselta ei laskuteta mitään ylimääräistä.

”Me haluamme olla avoimia”, sanoo Kojamon pääkaupunkiseudun aluejohtaja Ville Kilpi.

”Kyllä asunnossa saa normaalia elämää viettää”

Saton asuntoliiketoiminnan johtaja Antti Asteljoki puolestaan korostaa, ettei Sato tee vahinkojen korjaamisella bisnestä. “Vuokralainen ei joudu maksamaan mitään lisää sen päälle, mitä vahingon korjaaminen meille maksaa”, hän vakuuttaa.

Sekä Kilpi että Asteljoki kertovat, että suurin osa vuokralaisista osaa pitää asunnon siistissä kunnossa. Tyypillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi kolhut väliovissa. Kilpi toteaa, että pienet lapset saattavat kärryineen aiheuttaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Jos taapero on onnistunut aiheuttamaan reiän oveen, vuokralainen voi joko korjata sen itse tai antaa Kojamon hoitaa, jolloin siitä lähtee vuokralaiselle lasku.

Joskus vuokralaiselta jää loppusiivous tekemättä tai se tehdään huonosti. Asunnon siisteys on kuitenkin tärkeää, koska asunto vuokrataan seuraavalle asukkaalle. Siksi siitä ohjeistetaan erillisessä poismuutto-ohjeistuksessa.

Vuokranantaja tulee joka tapauksessa tekemään asuntoon lopputarkastuksen, jonka yhteydessä arvioidaan, pitääkö paikkoja siivota lisää.

“Mutta kyllä asunnossa saa ihan normaalia elämää viettää, oman elämänsä mukaista elämää. Tauluja saa ripustaa seinälle ja asunnon saa sisustaa perheelleen”, Kilpi korostaa.

Seiniin piirtely ei ole normaalia kulumista

Vuokralaista ei voi panna maksamaan asunnon niin sanottua normaalia kulumista, joka tarkoittaa sellaista kulumista, joka syntyy normaalissa huolellisessa asumisessa pitkän ajan kuluessa. Ja mitä pidempään vuokrasuhde kestää, sitä enemmän asuntoon tulee kulumia.

Normaalia kulumista on esimerkiksi se, että lattiaan tulee ajan myötä naarmuja, ja sohvan jaloista jää painaumia. Se taas ei ole normaalia kulumista, jos lapset ovat piirelleet seiniin. Ja jos kylpyhuoneessa on suihkuverho, se on sitä varten, ettei ovi tai allaskaappi mene pilalle. Vuokralaisen pitää siis käyttää sitä.

Moni erimielisyys ja epäselvä tilanne jäisi syntymättä, jos asuntoon tehtäisiin alkutarkastus vuokrasuhteen alussa. Se on sekä vuokralaisen että vuokranantajan oma etu. Vuokralaista ei voi panna maksamaan vahingoista, jotka olivat asunnossa alunperin.

Sanna Hughes tietää kuitenkin, että monilla vuokranantajilla jää asunnon alkutarkastus tekemättä. Silloin voi olla vaikea todistaa, ovatko vahingot asunnolle tulleet vuokrasuhteen aikana vai ovatko ne olleet siellä jo vuokralaisen muuttaessa asuntoon.

Parasta olisi, jos asunnon kunto todettaisiin ja dokumentoitaisiin yhdessä. Asunnon kunnosta voi esimerkiksi ottaa kuvia.

Anne Viita huomauttaa myös, että jos asunnossa on jo aiemmin asuttu ja se on ollut huonokuntoinen, ei se vuokrasuhteen aikana voi muuttua hyväkuntoiseksi.