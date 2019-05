Jatke toteuttaa Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksen

Logistiikkakeskuksen tiloihin rakennettavat, noin 7000 neliön lisätilat valmistuvat tammikuussa 2020.

Kiinteistö oy Mastolan keskusvarasto on CapMan Real Estate oy:n hallinnoiman rahaston omistama, noin 40 000 neliön kiinteistö, joka on alun perin toiminut logistiikkakeskuksena.

Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt vuokrasi kiinteistöstä noin 16 000 neliön tilat, jotka muutettiin kokoelma- ja konservointikeskukseksi. Tilat vuokrattiin edelleen Museovirastolle. Korjausrakentamisesta vastasi Jatke oy.

”Nyt toteutuva projektinjohtourakka on vaativaa korjausrakentamista olosuhdehallinnan takia. Kokoelmien säilyttäminen pitkäaikaisesti ja turvallisesti vaatii esineryhmille erikseen soveltuvaa, tasaista säilytyslämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta sekä muita erikoistiloja. Suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon myös työskentelymukavuus ja työturvallisuus. Olemme työskennelleet tässä kiinteistössä useissa vaiheissa sekä muutos- että korjausrakennusurakoissa. Pitkät asiakassuhteet kertovat luotettavuudestamme ja ammattitaidostamme, joiden varaan on hyvä rakentaa yhteistyölle jatkuvuutta”, Jatke oy:n PKS korjausrakentamisyksikön tuotantopäällikkö Pasi Siikaluoma kertoo.