Nelostien Kirri–Tikkakoski-osuuden suunnittelu alkoi

Destia on valinnut A-Insinöörit väyläsuunnittelijaksi yhteen Suomen suurimmista käynnissä olevista tiehankkeista.

Väyläviraston käynnistämän tiehankkeen tavoitteena on parantaa valtatietä 4 Jyväskylän pohjoispuolella välillä Kirri–Tikkakoski ja Vehniä. Väylä ja Destia allekirjoittivat sopimuksen hankkeen toteutusvaiheesta maaliskuussa. A-Insinöörit vastaa Destian kumppanina väyläsuunnittelusta ja väylien geotekniikasta.

”Hanke on tärkeä nelostien sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta ja merkittävä myös Jyväskylän kaupunkirakenteelle. Tieosuus on Suomen vilkkaimmin liikennöityjä kaksikaistaisia teitä ja esimerkki siitä, että suuria liikennemääriä on pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin”, yksikönjohtaja Markus Ventola A-Insinööreistä sanoo tiedotteessa.

A-Insinöörien pääsuunnittelija työskentelee useamman päivän viikossa projektitoimistossa paikan päällä.

”Suunnittelijan ja rakentajan välinen yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa. Tampereen Rantatunneli osoitti, että välitön vuorovaikutus edistää sujuvaa ja tehokasta hankkeen toteutusta”, Ventola kertoo.

Rinnakkaisväylä avataan liikenteelle loppukesällä 2020. Sen yhteyteen valmistuu vuoteen 2023 mennessä suurin osa uusista kevyen liikenteen väylistä. Niitä rakennetaan valtatien varteen 25 kilometriä työmatkapyöräilyä, koulumatkoja ja liikuntaa varten.

Valtatie 4 avataan liikenteelle syksyllä 2022. Viimeistelytyöt valmistuvat vuonna 2023. Väylähankkeen kustannusarvio on 139 miljoonaa euroa. 17,5 kilometriä pitkän moottoritien lisäksi siihen kuuluu kuusi eritasoliittymää ja 29 siltaa.