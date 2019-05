Pekka Helinin arkkitehtitoimistolla on ideointivaihe

Helin & Co Arkkitehdit ui viime vuonna valtavirtaa vastaan, sillä yrityksen liikevaihto kutistui vajaan neljänneksen ja henkilökunnan määrä selvästi sekin.

Yrityksen tilauskanta vuoden lopussa oli kuitenkin hyvällä tasolla. Vuosilaskutuksessa toimisto sijoittui kyselyyn vastanneista kuudenneksi.

Pekka Helin haluaa muistuttaa, että arkkitehtuuri on kulttuuritoimintaa, ei vakioitujen työsuoritusten tasainen jatkumo.

”Yhteisömme on saanut päätökseen pitkäkestoisia suurprojekteja, joihin on sisältynyt viime vaiheessa massiivista työtä ja paljon tekijöitä vaativaa teknistä suunnittelua.”

Viimeksi on valmistunut Eduskuntakiinteistöjen kymmenen vuoden peruskorjaus ja Kalasataman suuri keskus palveluineen.

Uudet projektit ovat enemmän luovassa ideointivaiheessa, ja tiimien kokoonpano on erilainen.

”On ollut sopiva vaihe ottaa käyttöön uusia suunnittelumenetelmiä ja -ohjelmistoja, joihin sisältyy merkittävästi omaa kehittelyä. Tulemme toimeen vähemmällä rutiinityöllä ja tekijöillä, tilaa saa aito luova ideointi.”

Yritys on viime ja kuluvan vuoden aikana suuntautunut aiempaa enemmän Suomen rajojen ulkopuolelle. Työn alla on esimerkiksi 660 000 asukkaan uuden kaupungin suunnittelu Katmandun viereen Nepaliin paikallisen insinööritoimiston kanssa.

”Kotimaassa Kalasataman tornihankkeet etenevät. Ensimmäinen valmistuu kesällä, seuraava on rakenteilla ja kahdelle muulle on rakennuslupa. Tekeillä on Keilaranta Towers, suuri asunto- ja työpaikkakokonaisuus.”