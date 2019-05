Suunnittelu- ja konsulttiyrityksillä oli vahvan kasvun vuosi

Rakennuslehden tulostietokyselyyn vastanneista suunnittelu- ja konsulttiyrityksistä noin 80 prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen tilivuonna 2018. Edellisenä vuonna luku oli noin 70 prosenttia.

Luvut on laskettu ottamatta tytäryhtiöiden lukuja mukaan.

Vahanen-konsernin toimitusjohtaja Risto Räty uskoo markkinatilanteen alkavan normalisoitua kuluvana vuonna.

”Ei se kuitenkaan heilahda kuumentumisesta taantumaan”, Räty sanoo.

”Suhdanteen normalisoituminen on alan vastuullisuudelle hyvä asia. Kyllähän se kiire nimittäin tekee muun muassa niitä laatuongelmia.”

SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio muistuttaa, että suunnittelu- ja konsulttialan suhdanne vaihtelee tyypillisesti jo vuoden sisällä melko paljon.

”Viime vuonna alan uusien tilausten arvo meni kahden vuosineljänneksen ajan voimakkaasti alas, mutta lähti loppuvuodesta taas nousuun”, Soimakallio sanoo.

”Nyt olemme taas piikin harjalla sekä tilauskannan koossa että uusien tilausten määrässä, mutta vasta seuraava neljännes näyttää jatkuuko suunta. Ala kääntyi taantuman jälkeen kasvuun vuonna 2013, ja positiivinen vire on vahvan rakentamisen takia jatkuvasti vahvistunut.”

Soimakallion mukaan suunnittelu- ja konsulttitoimistojen tyypillinen tilauskanta vastaa alle puolen vuoden työkuormaa. Nyt tilauskanta on korkeammalla tasolla, joten liikevaihdon voimakas sukeltaminen on lähiaikoina epätodennäköistä.

Isot yritykset kävivät ahkerasti ostoksilla

Suunnittelu- ja konsulttialan keskittyminen isoille toimijoille on muissa Pohjoismaissa Suomea pidemmällä. Meillä yli 100 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä ei ole kuin kourallinen.

Viime vuonna monet isot yritykset kävivät kuitenkin ostoksilla ja hankkivat itselleen erityisosaamista sekä valmista asiakaskuntaa pieniä yrityksiä ostamalla. Viimeisin esimerkki tästä on Rambollin huhtikuussa ostama liikennesuunnittelun yritys Strafica.

Myös Vahasella on menossa vahvan kasvun aika. Yrityksen liikevaihto kasvoi viime vuonna 15 prosenttia noin 32 miljoonaan euroon.

Kasvusta merkittävä osa tuli viime vuonna tehdyistä neljästä yritysostosta, jotka olivat Alpo Halmeen akustiikkatoimisto, Talokeskuksen Kestävän kehityksen liiketoiminta, Arkkitehtitoimisto Timo Viikarin liiketoiminta sekä Vuorelma-arkkitehdit.

”Olen nähnyt Vahasella vasta tilikaudet 2017 ja 2018, joten minun on vaikea peilata alaa pitkälle historiaan”, Räty sanoo.

”Suomessa on nyt kaksi yli 2000 hengen konsulttitoimistoa, Ramboll ja Sweco, mikä kertoo pitkän ajan kuluessa tapahtuneesta fuusioitumisesta. Yritysten yhdistyminen on kuitenkin kiihtynyt ja ollut aiempaa aktiivisempaa.”

Toisaalta suunnittelu- ja konsulttialalle syntyi viime vuonna paljon uusia pieniä yrityksiä. Osin tämä on osa alan luonnollista kehityskulkua, mutta toisaalta seurausta hyvästä suhdannetilanteesta.

”Melkein joka viikko tulee tiedusteluja, miten SKOLin jäseneksi pääsee”, Soimakallio kertoo.

”Alalle syntyvät uudet yritykset ovat yleensä muutaman hengen firmoja, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi rakennuttamiseen, valvontaan tai erikoissuunnitteluun.”

Osaavaa työvoimaa ei ollut helppo saada

Suuri osa yrityksistä mainitsi, että niiden kasvua rajoitti viime vuonna yhä työvoiman saatavuus. Kokeneista pääsuunnittelijoista, erikoissuunnittelijoista sekä ylipäätään hankekokemuksella varustetuista osaajista oli eniten pulaa.

Kuopiolaisen Insinööritoimisto SRT:n liiketulosprosentti oli kyselyyn vastanneiden yritysten paras, 44,3 prosenttia. Toimitusjohtaja Pauli Oksmanin mukaan kannattavuus on ollut samalla tasolla jo usean vuoden ajan.

”Ensisijaisesti se tulee tehokkuudesta. Meillä on kevyt organisaatio ja teemme töitä vakiintuneille asiakkaille kuten betonielementtiteollisuudelle.”

SRT:n Oksman sanoo, että niin heillä kuin muillakin on koko ajan työntekijöiden haku päällä. Pieni suhdanteen hiljentyminen voisi hänestä tehdäkin hyvää, jotta työntekijöitä saisi paremmin.

”Me tosin kasvatamme itsellemme työntekijöitä niin, että he aloittavat kesätyöstä, tekevät lopputyönsä ja sitten tulevat meille insinööreinä töihin”, Oksman sanoo.

Oulussa ja Helsingissä toimiva Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen kasvoi viime vuonna hiukan yli 19 prosenttia. Yritys on mukana suunnittelemassa muun muassa OYSin Tulevaisuuden sairaalaa sekä Helsingin Laakson sairaalaa.

Toimitusjohtaja Mikko Lukkaroisen mukaan henkilökuntaa oli viime vuonna vaikea löytää niin Oulussa kuin Helsingissä.

”Nimenomaan kokeneita pääsuunnittelijoita oli vaikea saada, ja se hidasti kasvuamme”, Lukkaroinen sanoo.

Vahasen henkilöstön määrä nousi viime vuonna yrityskauppojen sekä suorien rekrytointien myötä selvästi.

Räty arvioi, että ylilyönnit ja aggressiiviset toimenpiteet palkkaamisessa ovat nyt laantuneet.

”Rekrytoinneissa on edelleen tiukkaa, mutta hyvät yhtiöt alkavat tässäkin suhteessa erottua edukseen.”

Kyselyyn vastanneet yritykset uskovat liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna yhä, joskin hieman viime vuotta maltillisemmin. Moni mainitsi alkuvuoden tuloksensa olleen jopa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa parempi.

Monilla yrityksillä tämän vuoden kapasiteetti on pitkälti myyty, eikä hiljeneminen näy mitenkään. Näin sanoi esimerkiksi Insinööritoimisto SRT:n Oksman.

Asuntorakentaminen hidastuu

Vahasella odotetaan liikevaihdon kasvavan tänä vuonna noin 40 miljoonaan euroon. Tämä on seurausta viime vuoden yritysostoista ja rekrytoinneista, joita Rädyn mukaan jatketaan.

”Totta kai näemme asuntorakentamisessa hidastumista. Mutta meidän liikevaihdostamme asuntojen uudisrakentamisen osuus on pieni. Sen sijaan esimerkiksi korjausrakentamisen suunnittelu on meille merkittävämpää ja varsin hyvällä tasolla”, Räty sanoo.

Soimakallio ja Räty uskovat rakentamisen ja siten myös suunnittelun jakautuvan entistä enemmän vahvoihin kasvukeskusalueisiin ja muuhun maahan. Kasvu ei tosin sanoen ole tasaista.

Vastuullisuuden ja yhteistyön merkitys kasvaa suunnittelussa

Risto Rädyn mukaan konsultti- ja suunnittelutoimistoissa puhutaan paljon vastuullisuudesta rakentamisessa sekä siihen liittyvien vaatimusten lisääntymisestä.

”Vastuullisuus on laaja termi, johon sisältyvät energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä rakentamisen laatu”, Räty sanoo. Hän toteaa vastuullisuuden nousun jo näkyvän siinä, miten konsulttipalveluita kysytään.

”Suunnittelijalle lisätään hirveän helposti vaatimuksia vastuullisuudesta, mutta siitä ei olla valmiita maksamaan. Jos töitä tilataan tiukalla hintakilpailulla ja samalla halutaan lisätä vastuullisuutta, ei yhtälö ihan toimi.”

Rädyn mukaan hankinta on lyhytnäköistä, vaikka lisäpanostus suunnitteluun maksaisi itsensä takaisin rakennuksen ylläpidossa ja elinkaarikustannuksissa.

Monet Rakennuslehden kyselyyn vastanneet suunnitteluyritykset puhuivat yhteistoiminnallisten toteutusmallien yleistymisestä. Toisaalta monien mielestä nämä mallit hakevat vasta uomiaan, eivätkä niiden erot hankkeiden parissa työskennellessä välttämättä ole kovin suuria.

”Sairaalahankkeissa toimimme työyhteenliittymissä. Paikkakunnilla, joilla emme itse toimi, olemme hankkineet yhteistyökumppaneita”, Mikko Lukkaroinen sanoo. ”Iso murros alalla ovat myös erilaiset hankintamuodot. Varsinkin allianssien tarjouskilpailut ovat aikaa vieviä ja kustannuksia aiheuttavia, eikä pienen toimiston ole vara hävitä niitä usein.”

Yksi mahdollinen nouseva trendi on hankkeiden eri toimijoiden tarkastelu suhteessa arvontuottoon. Helena Soimakallion mukaan useissa yrityksissä on kokeiltu tai harkittu suunnittelijoiden palkitsemismalleja, jotka perustuvat selkeän taloudellisen hyödyn tuottamiseen asiakkaalle. ”Tässä on ehkä isompi aalto alkamassa, että haetaan erilaisia malleja arvontuotolle ja sen jakamiselle.”

Juttu kuuluu Rakennuslehden Suurimmat 2018 -kokonaisuuteen, joka ilmestyi printtilehdessä 17.5.