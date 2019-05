TA-Yhtiöt rakennuttaa kerrostalon Espooseen

TA-Yhtiöt rakennuttaa osoitteeseen Pyyntitie 1 B kerrostalon, johon tulee 52 vuokra-asuntoa yhdeksään asuinkerrokseen.

Asunnot valmistuvat kauppakeskus Ison Omenan ja Matinkylän metrokeskuksen välittömään läheisyyteen.

Asunnot ovat pääasiassa kaksioita ja kolmioita, mutta joukossa on myös yksiö sekä neljän huoneen perheasunto. Asukkaiden käytössä on yhteistilat, joihin kuuluu mm. pesula ja kuivaushuone sekä 10. kerroksessa sijaitseva saunaosasto. Talossa on myös kaksi liiketilaa

Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on syyskuun 2019 lopussa.

Rakennuskohteen urakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen.