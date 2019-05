WSP keskittää pk-seudun toimintonsa Triplaan

Yhdyskuntarakentamisen asiantuntijoiden tilat sijoittuvat aseman päällä sijaitsevan Triplan toimistotornin Workery Eastin yläkerroksiin.

WSP:n toimitusjohtajan Harri Yli-Villamon mukaan keskeinen sijainti ja helppo saavutettavuus tukevat WSP:n strategisten tavoitteiden toteutumista.

”Meillä on vahva luottamus siihen, että parhaat tekijät haluavat tulla töihin WSP:lle ja Triplaan. Tripla on sijainniltaan keskeinen ja sekä henkilöstön että asiakkaiden helposti saavutettavissa eri puolilta pääkaupunkiseutua, mutta myös muualta maasta. Ympäristö kokonaisuudessaan luo erinomaiset puitteet kehittää vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Myöskin keskuksen energiatehokkuus on erinomaisesti linjassa WSP:n tavoitteiden kanssa”, kertoo Yli-Villamo.

WSP:n kanssa tehdyn sopimuksen myötä aseman päällä olevien itäisten toimistotornien vuokrausaste nousee yli 90 prosenttiin.