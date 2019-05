YIT ja Sato hakevat suunnitteluvarausta Helsingin Jokerikortteliin

YIT ja Sato hakevat suunnitteluvarausta hankkeelle, jonka tavoitteena on rakentaa Helsingin Itäkeskuksen metroaseman alueelle monipuolinen hybridikortteli. Kortteliin on suunniteltu omistus- ja vuokra-asuntoja, toimitilaa sekä joukkoliikenneterminaali.

Hankkeen taustalla on Helsingin kaupungin keväällä 2018 järjestämä Itäkeskuksen Jokerikorttelin kehittämiskilpailu, jonka voitti YIT:n ja Saton yhteisesitys nimeltään Punos.

Hankkeen teknistä ja taloudellista toteutettavuutta selvitetään yhdessä Helsingin kaupungin, Raide-Jokeri-allianssin, HKL:n, HSL:n ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoite on aloittaa rakentaminen vuonna 2020, jolloin ensimmäiset asunnot, joukkoliikenneterminaali ja liiketilat valmistuisivat vuosina 2023–2024. Punokseen on suunnitteilla noin 350 asuntoa sekä noin 9000 neliötä vuokrattavaa toimi- ja liiketilaa.

Tavoitteena on rakentaa nykyisen metroaseman päälle kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan tasokas, toiminnallinen ja viihtyisä kaupunkikeskus Punos, jonka tiloissa on helppo siirtyä liikennevälineestä toiseen mukavasti sisäkautta ja hoitaa samalla nopeat päivittäiset asioinnit.

Joukkoliikenneterminaali avautuisi samaan aikaan, kun Raide-Jokeri alkaa liikennöidä vuonna 2024. YIT on yksi Raide-Jokerin allianssihankkeen toimijoista, joten työmaat pystytään jouhevasti yhteensovittamaan Punoksen rakentamisen kanssa. Raide-Jokerin päätepysäkki sijoittuisi katettuun tilaan.

”Toiminnoiltaan Punos jakautuu erilaisiin kerroksiin. Ensimmäisen kerroksen joukkoliikenneterminaalin kautta matkustetaan. Samaan katutasoon sijoittuu nopean asioinnin palveluita, kahviloita ja pistäytymispaikkoja, jotka lisäävät aseman viihtyisyyttä. Toisessa kerroksessa sijaitsevat ravintola- ja hyvinvointipalvelut, ja ylemmissä kerroksissa asutaan”, YIT:n kaupallisten tilojen hankekehitysjohtaja Sanni Tuomainen sanoo tiedotteessa.

Punoksen korttelipiha nousee reilusti katutasoa korkeammalla ja asunnot sen ympärille kerrostaloihin. Osa asunnoista on asukkaiden itsenäistä elämää, toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään tukevia palveluasuntoja.

”Asunnon valinnassa sijainti on yksi keskeisimpiä kriteereitä, ja Itäkeskus on alue, jossa kulkuyhteydet paranevat lähivuosina entisestään ja eri suuntiin pääsee liikkumaan sujuvasti julkista liikennettä käyttäen. Punoksen kortteli on meille erinomainen mahdollisuus tarjota viihtyisiä vuokrakoteja hyvien kulkuyhteyksien ja kattavien palvelujen läheisyydestä”, Saton investoinneista vastaava johtaja Antti Aarnio toteaa.