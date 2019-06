Asuntojen hinnat polarisoituneet myös pk-seudulla – Kallio, Vallila, Meilahti vetävät hintanousua

Tilastokeskuksen tuoreiden asuntomarkkinoita koskevien artikkelien mukaan erot asuntojen hintakehityksessä Espoon ja Vantaan sekä Helsingin välillä ovat voimistuneet viime vuosina. Lisäksi Helsingin sisälläkin on polarisoitumista.

Pääkaupunkiseudun hintojen nousua pitävät yllä Helsingin kalleimmat alueet. Helsinki on Tilastokeskuksen käyttämässä luokituksessa jaettu neljään alueeseen. Yksiöiden hinnat ovat nousseet Helsingin 1- ja 2-alueilla vuoteen 2015 verrattuna 16 prosenttia, kun taas Helsinki 3- ja 4-alueilla yksiöiden hinnat ovat nousseet noin 8 prosenttia.

Helsinki 2-alue näyttää jopa hieman ohittaneen yksiöiden ja kaksioiden hintakehityksessä Helsingin perinteisesti kalleimman 1-alueen. Helsinki 2-alue koostuu muun muassa Meilahden, Kallion, Kalasataman, Vallilan, Lauttasaaren, Kivihaan, Kuusisaaren, Aurinkolahden ja Herttoniemen postinumeroalueista. Näillä alueilla hinnoissa on todennäköisesti ollut enemmän nousuvaraa. Ero 1- ja 2-alueiden neliöhinnoissa on kuitenkin yhä selvä, noin 1500 euroa neliöltä. Yksiön keskineliöhinta vuonna 2018 Helsingin 1-alueella oli lähes 8000 euroa.

Espoo-Kauniainen 1:ssä yksiöiden hinnat ovat nousseet vuodesta 2015 reilut 10 prosenttia, kun taas sen 2-alueella hintojen nousu on jäänyt vain noin 3 prosenttiin. Espoon kalleimmalla alueella hintojen nousu on kuitenkin viime aikoina taittunut ja on samaa luokkaa Vantaan kalleimman alueen kanssa. Espoo 3 ja Vantaa 2 taas pysyttelevät vuoteen 2015 verrattuna samalla tasolla.

Turussa yksiöiden hinnat ovat nousseet vuoteen 2015 verrattuna jopa enemmän kuin Helsingissä. Viime vuonna yksiöiden keskimääräinen hintanousu vuoteen 2015 verrattuna oli Turun keskusta-alueella jopa 22 prosenttia.

Tampereella hintakehitys on ollut Turkua maltillisempaa, ja Tampereen keskusta-alueella yksiöiden hinnat ovat nousseet keskimäärin 15 prosenttia.

Yksiöiden hintakehitys on ollut nopeaa viime vuosina myös Oulun 2-alueella, jossa yksiöiden hinnat ovat nousseet vuoteen 2015 verrattuna keskimäärin 20 prosenttia. Sen sijaan Oulun keskusta-alueella hinnat ovat nousseet selvästi vähemmän, 6 prosenttia.

Jyväskylän keskustassa yksiöiden hinnat ovat nousseet keskimäärin 6 prosenttia.