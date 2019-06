Vanhojen asuntojen hinnat nousivat pk-seudulla – muualla maassa laskua

Pääkaupunkiseudulla nousua kertyi kuukaudessa 0,7 prosenttia, kun taas muualla maassa hinnat laskivat 0,9 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa 1,0 prosenttia ja muualla Suomessa 0,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat vuositasolla 0,5 prosenttia.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat kuukausitasolla etenkin Espoo-Kauniaisissa, jossa nousua kertyi kuukaudessa 2,9 prosenttia. Hinnat nousivat kuitenkin Espoo-Kauniaisissa vuoden takaiseen verrattuna vain 0,3 prosenttia. Myös Vantaalla hinnat nousivat kuukauden aikana 0,5 prosenttia, mutta vuotta aiemmasta ne laskivat 0,1 prosenttia.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat toukokuussa suurista kaupungeista selkeästi vain Oulussa. Siellä nousua on kertynyt vuodessa 3,0 prosenttia, vaikka viimeisen kuukauden aikana tilastot näyttävät 0,6 prosenttia miinusta.

Helsingissä hinnat laskivat toukokuussa 0,1 prosenttia huhtikuusta. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat ovat Helsingissä nousseet 0,7 prosenttia.

Kehyskunnissa hinnat laskivat kuukauden aikana 3,6 prosenttia ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,9 prosenttia.

Tilastokeskuksen tiedossa on tammi-toukokuussa 21813 vanhojen osakeasuntojen kauppaa koko maassa, mikä on 3,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pääkaupunkiseudulla kauppoja on tiedossa 1,8 prosenttia ja muualla maassa 4,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Osakeasuntojen hintojen kuukausitilaston ilmestyessä siinä on mukana tuoreimman tilastokuukauden osalta noin 50 prosenttia kaikista kaupoista. Kuukausitiedot tarkentuvat seuraavien kuukausien aikana siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen julkaisun yhteydessä.