Hellekesät muuttaneet rakentamista – laadukkaissa asunnoissa on nyt rakenteissa viilennyslaitteet

Skanskan kaikissa asunnoissa on viilennyslaitteisto Turun Telakkarannassa. Yhtiö uskoo mukavuusviilennyksen olevan iso myyntivaltti hellekesien vuoksi.

Skanskan asuntohankkeet Turun Telakkarannassa jatkuvat. Osoitteeseen Eerik Pommerilaisen ranta 12 rakennettavan As. Oy Turun Kutterin valttikortti ovat näkymät suoraan vastapäätä joen toisella puolella sijaitsevaan Turun linnaan ja mukavuusviilennys jokaisessa asunnossa.

Asunnoissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtolaite ja siitä erillinen huoneilmaa viilentävä puhallinkonvektori, joka asennetaan alaslasketun katon sisään. Alaslasketun katon otsassa on ritilä, josta viileä ilma puhalletaan huoneeseen, yleensä olohuoneeseen.

Puhallinkonvektorille tyypillisiä kohteita ovat hotellihuoneet, omakotitalot ja asuinkerrostalot. Turun Telakkarannassa Skanska käyttää Chillerin valmistamia Grand-puhallinkonvektoreita. Chillerin nettisivujen mukaan laitteen kaksisuuntainen säleikköratkaisu takaa vedottoman, hiljaisen ja tasalämpöisen huoneilman.

Laitteessa jäähdytetty tuloilma sekä raitisilma ohjataan säleikön yläosan kautta huoneeseen ja paluuilma säleikön alaosasta takaisin laitteeseen. Chiller lupaa vedottomuuden pienillä puhaltimen nopeuksilla ja matalan äänitason.

Koneeseen on valittavissa äänialue viidestä vakiovaihtoehdosta. Puhallin mukailee jäähdytys- tai lämmitystarvetta portaattomasti äänialueen sallimissa rajoissa.

Puhallinkonvektoria ohjataan seinässä olevalla huonesäätimellä. Säädin näyttää sekä vallitsevan lämpötilan että uuden asetusarvon. Säätimen näytöltä näkyy, mihin suuntaan ilmastointilaite ohjaa lämpötilaa uuden asetusarvon saavuttamiseksi, ja uuden asetusarvon saavuttamiseen kuluvan ajan.

Ei sama kuin ilmalämpöpumppu

Skanska Kotien projektipäällikkö Toni Törmänen muistuttaa, että kyseessä ei ole sama asia kuin ilmalämpöpumppu.

”30 asteen helteellä asuntoa ei varmastikaan saa 21-asteiseksi. Oikea termi voisi olla mukavuusviilennys. Laitteen ansiosta asuntoon ei helteellä puhalleta 30-asteista ulkoilmaa.”

Periaate on kuitenkin sama kuin ilmalämpöpumpussa eli asuntoihin tuodaan viilennettyä kylmäainetta, joka viilentää patterin läpi virtaava ilmaa. Turun Kutterin osalta kylmäaine viilennetään talon omissa tiloissa. Teknisissä tiloissa on kompressori ja katolla lauhdutin. Kahdessa edellisessä kohteessa Turun Telakkarannassa Skanska valitsi Turun Energian kaukokylmäliittymän.

Törmänen uskoo viilennystoiminnon olevan merkittävä myyntivaltti, varsinkin helteisen viime kesän jälkeen.

”Kyllä sitä moni varmasti miettii, että miten asunnossa pärjäilee kesähelteillä. Varsinkin kun tässä kohteessa on isot ikkunat ja jos ikkunat ovat etelän suuntaan, niin lämpötila voi nousta aika kuumaksi ilman viilennystä.”

Suurin osa autopaikoista sopii sähköautoille

Yhtiöllä on yhteensä 27 autopaikkaa, joista 17 on varustettu sähköauton latauslaitteistolla. Autopaikoista 24 sijaitsee pihakannen alla olevassa maanpäällisessä autohallissa. Loput kolme autopaikkaa sijaitsevat viereisellä tontilla ja tulevat käyttöön myöhemmin.

Huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmen huoneen asuntoihin. Asunnoissa on muun muassa vesikiertoinen lattialämmitys, tilavat lasitetut parvekkeet sekä ovipuhelinjärjestelmä puhe- ja kuvayhteydellä. Ympäristötehokkuutta parantavat katolle asennettavat aurinkopaneelit – rakennuksen energialuokka on A.

Turun Kutteri on kolmesta vierekkäisestä talosta keskimmäinen. Rakennuksen tumma tiilijulkisivu on leimallinen alueelle ja muistuttaa sen teollisesta historiasta. Telakkarannalle on myönnetty Kestävä Kivitalo -palkinto vuonna 2018 tunnustuksena asuinalueen suunnittelusta ja toteutuksesta paikallarakentamisen hyviä perinteitä vaalien.

Alueella on jo paljon uudisrakennuksia ja vahva identiteetti paikkana, jossa teollisuushistoria ja moderni arkkitehtuuri yhdistyvät. Alueen siluetti saa edelleen muotonsa korkeista telakkanostureista.

Turun Kutterin 34 asunnon ennakkomarkkinointi on juuri käynnistynyt. Kohteen rakentaminen alkaa arviolta syksyllä 2019, ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa loppuvuodesta 2020.