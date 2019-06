Kalasataman Redin toisen tornitalon asunnot ovat menneet huonosti kaupaksi – varauksia on peruttu runsaasti

Redin Loiston 249 asunnosta on myyty vain pieni osa, vaikka varaustilanne oli rakentamisen käynnistyessä hyvä.

Loiston rakentaminen käynnistettiin viime vuoden vaihteessa. Silloin varausaste oli SRV:n johtaja Antero Nuutisen mukaan 50 prosenttia. Helmikuun puolivälissä varausasteeksi kerrottiin yli 50 prosenttia, kun yhtiö tiedotti Loiston asuntojen myynnin alkamisesta.

Nuutinen vastaa SRV:n Suomen asuntoliiketoiminnasta.

Läheskään kaikki varaukset eivät kuitenkaan ole realisoituneet kaupoiksi. Yhtiön verkkosivujen mukaan myyty on vain 32 asuntoa kohteen 249 asunnosta. Se on vain 13 prosenttia asunnoista.

Lisäksi 17 Loiston asunnosta on kirjallinen varaus. Alustava, suullinen varaus on 42 asunnosta.

Myytyjen asuntojen määrä on kasvanut vain yhdellä reilun puolen kuukauden aikana (aikavälillä 23.5.-10.6.2019). Varattujen asuntojen määrä on vähentynyt samana ajanjaksona kahdella ja alustavasti varattujen asuntojen määrä yhdellä asunnolla.

Peruutukset yksittäisistä asunnoista

Nuutisen mukaan ei ole suinkaan tavatonta, että kaikki ennakkovaraukset eivät johda kauppoihin.

”Varsinkin jos on pitempi ennakkomarkkinointiaika, elämäntilanne on saattanut muuttua, on löytynyt asunto, joka valmistuu aikaisemin tai muutoin miellyttää enemmän.”

”Peruutukset Loistossa ovat olleet yksittäisistä asunnoista ja muutoinkin on nähtävissä, että nyt ovat enemmän liikkeellä ihmiset, jotka hakevat itselleen asuntoa”, Nuutinen arvioi.

Varauksen peruminen on ilmaista

Uuden asunnon varauksen voi peruuttaa ilman kuluja. Nuutisen mukaan SRV:n asunnoissa varausmaksu on 2000 euroa ja se palautetaan, ellei kauppoja tehdä.

Nuutisen mielestä on oikein, että varauksen peruminen on maksutonta.

”Näkisin, ettei sitä ole syytä sanktioida. Kyseessä on monesti asiakkaan elämän suurimpia kauppoja ja pitää olla mahdollisuus tehdä lopullinen päätös ilman paineita varausmaksun menettämisestä.”

Loisto valmistuu syksyllä 2021. Kohteen rakentaminen on sujunut Nuutisen mukaan jopa hieman etuajassa. 124 metriä korkeaan rakennukseen tulee 32 kerrosta.

Kalasataman ensimmäinen tornitalo Redin Majakka on myyty lähes kokonaan. Nuutisen mukaan myymättä on ainoastaan seitsemän penthouse-huoneistoa. Niistä käydään parhaillaan myyntineuvotteluja.

SRV aikoo rakentaa Kalasatamaan yhteensä kahdeksan tornitaloa.

Kivistössä vedettiin iso asuntokohde markkinoinnista

Nuutisen mukaan yhtiön asuntokauppa on käynyt ”ihan mukavasti”.

”Kyllä kaupungistumisen jatkuminen muutamiin kasvukeskuksiin näkyy, asunnoille on tarvetta ja kysyntää. Yksityiset asuntosijoittajat vetävät varmaankin nyt hieman happea ja seuraavat, mitä vuokra-asuntomarkkinassa tapahtuu ja mitä hallituksen verolinjaukset vaikuttavat.”

Nuutisen mukaan yhtiöllä on aloittanut asuntoja lähes suunniteltuun tahtiin.

”Ainoastaan Vantaan Kivistössä päätettiin vetää pois ennakkomarkkinoinnista nyt keväällä ennakkomarkkinoinnissa ollut vajaan sadan asunnon kohde ja katsoa tilanne uudestaan myöhemmin.”

Nuutisen mukaan Kivistöön valmistuu nyt niin paljon uusia asuntoja, että asiakas voi valita valmiista tai lähes valmiista asunnoista.