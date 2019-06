Lue Top 11 -olutlista – Näin tavallinen diplomi-insinööri päätyi olutpullon etikettiin: Katso myös hauska video!

”Muutama asiakas on kysynyt minulta, että ´oletko sinä siinä olutpullon etiketissä´”, Jannis Mikkola naurahtaa.

Hänen kasvonsa todellakin ovat olutpullon kyljessä. Kyseessä on Ruosniemen panimon double ipa -tyyppinen Diplomi-insinööri-olut.

Mutta miten ihmeessä rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto Sitowisen varatoimitusjohtaja päätyi etikettiin?

Kun muut haistelevat ja maistelevat hienoja viinejä, Mikkola ei viineistä välitä.

”Päätinkin, että minä ryhdyn haistelemaan ja maistelemaan oluita.”

Pitihän runsaan työn ja liikunnan rinnalla olla rennompikin harrastus.

Mikkola harrastaa oluita diplomi-insinöörin perusteellisuudella. Neljä vuotta sitten hän aloitti jokaisen oluthetken kirjaamisen Untappd-sovellukseen.

Kännykkäsovelluksen tilastotiedoista näkee, montako eri olutta ja monessako eri paikassa on tullut nautittua.

Juhannuksena Mikkola sai tuhannen eri oluen rajan rikki. Merkkipaalun rikkomiseen oli tarjolla kaksi olutta: euron Pirkka-kolmosolut tai 18 euron Firestone Walker Dark & Stormy Vintage 2018.

“Lopulta päädyin monen mielestä enemmän minua kuvaavaan olueen: ole tarkka, ota Pirkka. Se maistui perinteiseltä lager-kolmosoluelta. Erinomainen janonsammuttaja lämpimänä kesäpäivänä, vaikkei mikään mullistava makukokemus.”

Kun Diplomi-insinööri tuli markkinoille, siinä ei ollut Mikkolaa etiketissä. Mikkola maistoi olutta tuolloin ja antoi hyvät arviot, kännykkäsovelluksen mukaan toiseksi parhaat koskaan. Paras Mikkolan maistama olut on Suomenlinnan panimon vehnäolut.

”Se on miellyttävän raikas, appelsiinimainen. Siinä ei ole vehnäoluille tyypillistä hiivaista makua tunkkaisuutta tuomassa.”

Diplomi-insinööri-oluesta Mikkola kirjoitti ensipuraisussaan olutsovellukseen: ”Vähäisesti vaahtoava, hyvä greipin tuoksu ja maku, runsas alkoholi ei maistu lainkaan -> erinomainen tuote.”

Vuosi sitten Ruosniemen Panimo etsi Facebook-kampanjalla kasvoja Diplomi-insinöörille. Mikkola ei ole Facebookissa, mutta sekä hänen työkaverinsa että ystävät työn ulkopuolelta ehdottivat toisistaan tietämättä Mikkolaa panimon mannekiiniksi.

”Panimosta oltiin yhteydessä, että on ehdotettu useammalta taholta.”

Panimo haastatteli kymmenkuntaa ehdokasta ja loppukesästä Mikkola sai onnittelupuhelun. Mikkolasta tehdyllä piirroksella varustettu Diplomi-insinööri lanseerattiin virallisesti Espoon Otaniemessä Fat Lizard -olutravintolassa viime syksynä.

Mikkolalle olut on sosiaalinen harrastus. Sovelluksen kautta hänellä on virtuaalisia ”kaljakavereita”. Mikkola pitää kotinsa alakerrassa ystävilleen Bar Jannis´s -kapakkaa. Baarissa on aina erinomainen valikoima oluita ja drinkkejä .

”Siitä olen varma, että baarissani on Suomen paras hinta-laatu-suhde. Kaikki on nimittäin ilmaista, tai ennemminkin maksutonta.”

Mikkola on ylpeä yli 40 vodkan kokoelmastaan, joka on esillä valaistuissa lasivitriineissä. Mökille on valmistumassa jo toinen Bar Jannis´s. Sen tuppeensahattuja seiniä tulevat koristamaan hyllyrivistöt täynnä itse juotuja erikoisolutpulloja.

Bar Jannis´s toimii lisäksi pop up -tyyppisesti Sitowisen henkilökunnan juhlien etkopaikkana.

”Firman juhlissa Bar Jannis´s pop up on nykyään niin suosittu, että tarvitsen apureita. Viime juhlissa tein pelkästään itse noin 200 drinkkiä reilun tunnin aikana. Yhteensä niitä meni puolen tuhatta.”

Jannis Mikkolan Top 11 -oluet:

1) Piper Wit, Suomenlinnan Panimo, vehnäolut

”Raikas, sitruksinen vehnäolut, josta puuttuu kokonaan tyypillinen vehnäoluiden hiivaisuus. Maussa selkeä appelsiinisuus. Lajityyppinsä huippu.”

2) Diplomi-insinööri, Ruosniemi Brewery, IPA – Imperial / Double

”Vähäisesti vaahtoava, hyvä greipin tuoksu ja maku, runsas alkoholi ei maistu lainkaan -> erinomainen tuote.”

3) Sommarøl, Kinn Bryggeri, Pale Ale – American

”Maukas, mutta pehmeä. Hedelmäinen maku. Erittäin hyvä olut.”

4) Grand Cru, Birra Moretti, Belgian Blonde

”Bisse kohdallaan. Pyöreä ja pehmeä maku. Huippuruokajuoma.”

5) Cerberos Bourbon Barrel Aged Imperial Stout, Mallaskoski Brewery, Stout – Russian Imperial

”Pehmeä tuoksu. Maussa aluksi viskin savuisuutta ja jälkimaussa vahvaa lakritsisuutta. Runsas alkoholi hyvin piilotettu maltaiseen pehmeyteen.”

6) Gallia India Pale Ale, Gallia, IPA – American

”Hyvin humaloitu, raikas maku. Huippukokonaisuus. Ei mitään makuvirheitä.”

7) Ravnodenstvie, Lehe Pruulikoda, Stout – Russian Imperial

”Pehmeän maltainen ja samettinen. Stouttien aatelia. Runsas alkoholi tuo runsautta ja jämäkkyyttä, muttei maistu läpi. Vahva suositus.”

8) Põhjanael, Pühaste Brewery, Porter – Baltic

”Pehmeä vaahto, jossa suklainen ja lievästi kahvinen tuoksu. Paahteinen silkkinen maku. Makeahko. Alkoholia ei huomaa. Lähes täydellinen porter.”

9) Vuorineuvos Bunnahabhain BA, Ruosniemi Brewery, Stout – Imperial / Double

”Vahva tuoksu, jossa myös alkoholia. Maussa paahteisuutta ja maltaisuutta. Tynnyrikypsytys maistuu selkeästi viskin vivahteina. Pehmeä.”

10) Brooklyn Sorachi Ace, Brooklyn Brewery, Farmhouse Ale – Saison

”Sadas eri olut. Panostus ei mennyt hukkaan. Maukas ja pehmeä. Isot prosentit eivät maistuneet.”

11) Hercules Double IPA, Great Divide Brewing Company, IPA – Imperial / Double

”Hyvin humalainen, hieman pippurinen.”