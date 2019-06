NCC kertoo tiedotteessaan tekevänsä yhteistyötä tekoäly-yhtiö Chaosin kanssa täyttääkseen Ruoholahden asukkaiden, alueella oleskelevien ja työskentelevien toiveet. NCC:n tavoitteena on rakentaa Helsingin kestävin, innovatiivisin ja yhteisöllisin yrityskeskittymä – We Land. Chaos tukee projektia keräten suunnittelun tueksi demografiatietoja ja asukkaiden mielipiteitä.

“Chaosin kanssa tekemämme yhteistyön tarkoituksena on päästä lähemmäs ihmisiä ja avata rakennus ruoholahtelaisille jo ennen kuin rakentaminen alkaa. Tätä tarkoitusta varten keräämme ideoita ja näkemyksiä ilman raskaiden aivoriihien pitämistä”, NCC:n kehityshippi Eelis Rytkönen sanoo.

”Voimme näin testata omien ideoidemme toimivuutta ja synnyttää uusia ajatuksia luomistyömme tueksi. Jos haluat sanoa mielipiteesi, lataa Chaos crowd ja kerro meille toiveistasi.”

Chaos crowd on sovellus, jossa kaupunkilaiset voivat antaa näkemyksiään ja vastata maantieteellisesti rajattuihin kyselyihin. Kun ihminen kulkee We Landin tontin ohi, ja hänellä on sovellus puhelimessaan, lyhyt kysely avautuu puhelimeen.

Kuka tahansa voi kyselyihin vastaamisen lisäksi antaa ideoita ottamalla kuvan ja merkitsemällä idealleen sijainnin. Keskeisenä ideana on tehdä kaupunkiin vaikuttamisesta ja osallistumisesta näppärää.

Projektin digitaalisesta kaupunkilaisten osallistamisesta vastaava Chaos on helsinkiläinen tekoäly-yhtiö, joka on erikoistunut kaupunkien kehitystä koskeviin ennusteisiin ja kaupunkilaisten mielipiteiden selvittämiseen.

Chaosin joukkoanalytiikan avulla NCC pystyy seuraamaan Ruoholahden käyttäjien tarpeita, hankkimaan tietoa tiettyjen väestöryhmien parissa vallitsevista trendeistä sekä tekemään saamaansa tietoon perustuvia rakentamispäätöksiä.

“NCC:n aloite on esimerkki siitä, kuinka asukkaita voidaan osallistaa ja ottaa mukaan jo varhaisessa kaupunkikehitysvaiheessa”, Chaosin operatiivinen johtaja Paloma Bautista sanoo tiedotteessa.

NCC:n mukaan We Land nostaa Ruoholahden Helsingin halutuimpien pääkonttorialueiden joukkoon muuttaen sen eloisaksi ja avoimeksi ympäristöksi, jossa innostava työskentelyn ja asumisen kulttuuri on läsnä ympärivuorokautisesti.

Fakta: We Land

– valmistuminen: 2022

– työpaikkoja: 2500

– vuokrattava pinta-ala: 21 100 m2

– kerroskoot: 730-2410 m2

– ravintola- ja kahvilapalveluita: 1700 m2

– coworking-paikkoja: 150

– pyöräpaikkoja, osa ladattavia: 450

– autopaikkoja, kaikki ladattavia: 180

– BREEAM-ympäristöluokitus, tavoite: Outstanding

– Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit