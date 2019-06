SRV teki Sipolalle mittavan kannustinjärjestelmän

SRV Yhtiöiden hallitus on päättänyt uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä, jonka piiriin kuuluu yhtiön uusi toimitusjohtaja Saku Sipola . Järjestelmän kannustinvaikutus perustuu SRV:n osakkeen arvonnousuun.

Järjestelmän perusteella Sipolalle annetaan 600000 hankintaoikeutta, jotka oikeuttavat hänet hankkimaan vastaavan määrän SRV:n osakkeita. Hankintaoikeuksien mukainen merkintähinta on 1,62 euroa osakkeelta, joka oli osakkeen keskikurssi Helsingin pörssissä maanantaina 24. kesäkuuta.

Hankintaoikeuksia voidaan käyttää kolmessa kahden vuoden mittaisessa käyttöjaksossa, joista ensimmäinen alkaa 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2023, toinen alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2024 ja kolmas alkaa 1.9.2024 ja päättyy 31.8.2026. Kunkin käyttöjakson aikana on oikeus käyttää 200000 hankintaoikeutta.

Järjestelmän ehtojen mukaan hankittuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta lukien.

Järjestelmän teoreettinen markkina-arvo on 25. kesäkuuta noin 0,3 miljoonaa euroa. Teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 1,62 euroa, vertailukurssi 1,60 euroa, riskitön korko 0,34 prosenttia ja volatiliteetti 32,97 prosenttia. Kannustinjärjestelmän vaikutusaikana vuosina 2019–2026 kirjattava Ifrs-kustannus on noin 0,3 miljoonaa euroa.