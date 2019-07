Senaatti valjasti siivoojat sisäilmariskien seurantaan – ”Kiinteistöpäällikkömme eivät käy huonetiloissa yhtä usein”

Valtion kiinteistöomaisuudesta vastaava Senaatti-kiinteistöt on ottanut käyttöön mallin, jossa siivoojia rohkaistaan raportoimaan mahdollisista sisäilmariskeistä.

Tiedotteen mukaan tavoitteena on ehkäistä ennalta sisäilmaan liittyviä ongelmia.

Uudessa mallissa kannustetaan havainnoimaan entistä tarkemmin asioita, jotka voisivat hoitamattomana heikentää sisäilmaa. Havainnoista, joilla on erityistä merkitystä sisäilmaongelmien ehkäisyssä, Senaatti maksaa siivoojille 50 euron palkkion.

Senaatti on ottanut mallia vaiheittain käyttöön vuoden alusta lähtien yhteistyössä toimitilojen palveluntuottajien kanssa. Palkkioita on maksettu jo useita kymmeniä. Malli otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä kaikissa kohteissa, joissa on Senaatin järjestämät puhtauspalvelut.

”Omat kiinteistöpäällikkömme eivät käy huonetiloissa yhtä usein kuin siivoojat, jotka kiertävät kohteita päivittäin. Itse siivous vaikuttaa ratkaisevasti toimitilojen sisäilmaolosuhteisiin, minkä lisäksi haluamme motivoida siivoojia tarkkailemaan työympäristöään. Tavoitteena on päästä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käsiksi epäkohtiin, joista saattaa kehittyä suurempia ja vakavampia haittoja”, kertoo idean isä, Senaatin Pohjois-Suomen aluejohtaja Risto Rautiola.

Tähän mennessä raportoituja havaintoja ovat olleet muun muassa tunkkaisuus, viemäriongelmat, tummuneet laatoituksen saumat, vuotava käsisuihku, irronneet kynnyslistat ja puutteelliset ikkunatiivisteet.

Käytännössä havainnot kirjataan sähköiseen huoltokirjaan, josta raportti välittyy Senaatin kiinteistöpäällikölle ja sisäilmatiimille, joka käy tarvittaessa selvittämään havaintoja tarkemmin.

Päätavoitteena hyvät sisäolosuhteet

Tiedotteen mukaan Senaatti on nostanut hyvät sisäolosuhteet ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn yhdeksi strategiseksi päätavoitteeksi.

Sisäolosuhteiden parantamiseksi Senaatti kasvattaa investointeja ja kunnossapidon määrärahoja 250 miljoonalla eurolla seuraavan neljän vuoden aikana. Samalla se vahvistaa sisäilmaosaamista ja resursseja. Senaatti on jo palkannut muun muassa uusia sisäilma-asiantuntijoita ja sisäilmakoiria.

Senaatti vastaa noin 9000 valtion kiinteistöstä. Senaatin tiloissa työskentelee noin 70 000 henkilöä.

Senaatti ostaa puhtaanapitopalvelut kumppaniyrityksiltä, joiden toimintaa ohjaavat yhteiset mittarit, jotka liittyvät muun muassa palvelun laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja rakennuksen kunnossapitoon.