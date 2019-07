Skanska rakentaa Technopolikselle Kuopioon seitsemänkerroksisen toimisto- ja koulurakennuksen

Technopolis Kuopion Microkadun toimitilat laajenevat uudella seitsemänkerroksisella koulu- ja toimistorakennuksella. Skanska aloitti rakennustyöt heinäkuun alussa ja kohteen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2020.

Hanke kasvattaa Microkadun kampuksen vuokrattavaa pinta-alaa noin 6 300 neliömetrillä. Rakennuksen kahteen suuntaan vievät kulkusillat yhdistävät rakennuksen toisiin Microkadun kampuksen rakennuksiin.

Hankkeen valmistuttua Microkadun kampuksen vuokrattava pinta-ala kasvaa yli 50 000 neliömetriin. Laajennuksen valmistuttua tiloissa työskentelee ja opiskelee yli 10 000 henkilöä päivittäin. Technopoliksen asiakkaat, Savon koulutuskuntayhtymä ja Kuopion kaupunki, ovat esivuokranneet uudet tilat kokonaisuudessaan.

”Uudistuksen jälkeen Microkadun kampukselle muodostuu todella merkittävä osaamis- ja koulutuskeskittymä, jossa Itä-Suomen yliopisto, Savonian ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä ja Kuopion kaupunki toimivat kaikki samoissa tiloissa”, sanoo Technopolis Kuopion toimitusjohtaja Hannu Eronen tiedotteessa.

Savon koulutuskuntayhtymän opetuksen on määrä käynnistyä rakennuksessa elokuussa 2020, jolloin opiskelijat aloittavat syyslukukauden. Edeltävä kesä käytetään tilojen käyttöönottoon ja kalustamiseen.

Uudelle rakennukselle haetaan Green Building Certification Instituten myöntämää kultatason Leed-ympäristöluokitusta. Sama sertifikaatti on jo aiemmin myönnetty Skanskan rakentamalle Technopoliksen Viestikatu 7 -kiinteistölle Kuopiossa vuonna 2013.

”On mukava päästä tukemaan tilaajan tavoitetta ympäristöystävällisistä toimitiloista”, sanoo yksikönjohtaja Noora Sokero Skanskasta.

Technopolis on tehnyt paljon yhteistyötä Skanskan kanssa 2010-luvun alusta alkaen. Technopolis Kuopion käyttöön on rakennettu toistakymmentä kohdetta useampaan toimipisteeseen. Skanska on rakentanut myös Tampereen Technopolikselle useita toimitiloja, esimerkiksi Technopolis Asemakeskuksen sekä Hermia 15 -toimistorakennuksen.