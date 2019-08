Asuntomessut eivät ole enää entisenlainen yleisömagneetti – Kouvolan messut päättyivät

Kirjoittaja(t)

Kouvolan asuntomessuilla Kouvolassa vieraili yhteensä noin 114 000 kävijää.

Lopullinen virallinen kävijäluku vahvistetaan noin kuukauden kuluessa MediaAuditFinland Oy:n (entinen Levikintarkastus Oy) suorittaman tarkastuslaskennan jälkeen.

Asuntomessut eivät vedä enää samalla tavalla yleisöä kuin aikaisempina vuosina. Tuusulan mesuilla vuonna 2000 oli 271000 kävijää. Lappeenrannassa oli vuotta aikaisemmin 228000 messuvierasta.

Porin asuntomessuilla viime vuonna oli 120000 kävijää. Mikkelissä (2017) oli reilut 134000 kävijää ja edellisvuoden Seinäjoen messuilla 134700 kävijää.

Keskeinen sijaintikaan ei takaa enää isoja kävijämääri. Vantaan Kivistön messualueella kävi vain 138700 messuvierasta vuonna 2015.

”Meidän työmme yksi onnistumisen mittari on se hetki, kun uudet asukkaat pääsevät koteihinsa ja arki kodeissa voi alkaa. Meidän tehtävämme on synnyttää ja vaalia asuinalueita, joissa asukkaat voivat hyvin. Tulemme vielä myöhemmin selvittämään alueen asukkaiden näkökulmasta, kuinka hyväksi asuinalueeksi paikka on muodostunut”, Asuntomessujen operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää kertoo tiedotteessa.

”Kymmenen vuoden valtava urakka on tullut päätökseen. Ilokseni voin todeta, että asuntomessut ovat olleet koko Kouvolan yhteiset messut. Ne ovat luoneet positiivista pöhinää ja eloa kaupunkimme kesään”, kaupunginjohtaja Marita Toikka kertoo.